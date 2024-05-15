Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis, katliamdan hemen önce mesaj göndermiş: Kanınızı içsem doymam
Bursa'da annesi, 2 ağabeyi ile yengesini öldüren polis memuru Adem Ergüner’in yargılanması devam ediyor. Ergüner’in katliam öncesi ağabeyine "Üstünüze kusacağım, kanınızı içsem doymam" diye mesaj attığı ortaya çıktı.
Olay, 27 Ocak 2023’te saat 15.00 sıralarında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkisinde meydana geldi. Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Adem Ergüner, iddiaya göre; Bingöl'deyken 175 bin liraya sattığı aracının parasını, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner'e vererek kendisine ev yapmasını istedi. Ancak evin yapılmadığını gören Adem Ergüner, ağabeyinden parayı geri istedi. Paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı.