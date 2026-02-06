Ailesini toprağa veren baba enkazdan cenazesi çıkmayan kızını canlı bulabilmenin umuduyla yaşıyor
06.02.2026 09:30
İHA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'te tüm ailesini kaybeden Fatih Karaca, Adana'daki aile mezarlığında o günü hatırladı. Deprem esnasında evde olmayan baba, 3 yıldır enkazdan çıkarılmayan kızını arıyor.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 2 büyük deprem, 11 ili yıkıma uğrattı. Gaziantep'in Islahiye ilçesi de ciddi derecede depremden etkilenirken, Karaca ailesi ise depremin en ağır acılarını yaşayan ailelerden biri oldu. Gece vardiyasında çalıştığı için depremde tehlikeyle karşılaşmayan baba Fatih Karaca depremde; eşini, 3 çocuğunu, annesini ve kayınvalidesini yitirdi.
Saat 04:17'de ailesinin Adana'daki kabri başına giden Fatih Karaca, ailesini kaybetmenin yanında bir büyük acısının da enkazdan cenazesi çıkarılmayan 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'ya kavuşamamak olduğunu söyledi. Aradan geçen 3 yıla rağmen kızından bir iz bulunamadığını anlatan Karaca, umudunu da kaybetmediğini dile getirdi.
"TARİF EDİLEMEZ ACISI ÇOK ZOR"
O günün acısını ilk günkü gibi hisseden Fatih Karaca, yaşadığı evlat acısının yükünün ağırlığını dile getirerek devam etti:
"En kötüsü de 3 yıldır ne ölüsüne ne de dirisine ulaşamadığım kızım. Mezar yeri depremden sonra 10 gün hazır kaldı. Araştırmalar yaptık. Çocuğumuzun yaşadığını 3 kız onayladı. Hep birlikte oynamışlar. O günden beri kızımı arıyorum. Kayıp daha da kötü, bulamıyorsun ve derdini kimseye anlatamıyorsun. Çaresizlik çok kötü bir şey. Allah'ım, böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. İçlerinden en kötüsü de kayıp. Bulamıyorsun ve derdini kimseye anlatamıyorsun. Allah'ım, evlat sevgisini yaşattı, erken aldı. Tarif edilemez, acısı çok zor."
"TEK UMUDUM KIZIMI CANLI BULABİLMEK"
Bayramların ve özel günlerin kendisi için anlamını yitirdiğini ifade eden Karaca, “Bayramlarda artık baba harçlık ver diyen bir evladım kalmadı” dedi. Yitirdiği ailesini özlemle anan Karaca, artık tek umudunun da kızını canlı bulabilmek olduğunu söyledi ve ekledi:
"Onu bulursam hayat devam edecek. Millet bayramda çocuklarıyla bayramlaşıyor ama sen duruyorsun. Bayramları ya da özel günleri iş yerinde geçiriyorum. Karne alan insanları görünce kıskanıyorum. Allah'a dua ediyorum, kimseye böyle bir acı yaşatmasın."