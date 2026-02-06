Ailesini toprağa veren baba enkazdan cenazesi çıkmayan kızını canlı bulabilmenin umuduyla yaşıyor

Bayramların ve özel günlerin kendisi için anlamını yitirdiğini ifade eden Karaca, “Bayramlarda artık baba harçlık ver diyen bir evladım kalmadı” dedi. Yitirdiği ailesini özlemle anan Karaca, artık tek umudunun da kızını canlı bulabilmek olduğunu söyledi ve ekledi:

"Onu bulursam hayat devam edecek. Millet bayramda çocuklarıyla bayramlaşıyor ama sen duruyorsun. Bayramları ya da özel günleri iş yerinde geçiriyorum. Karne alan insanları görünce kıskanıyorum. Allah'a dua ediyorum, kimseye böyle bir acı yaşatmasın."