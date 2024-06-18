Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı

Tartışmanın ardından Adnan N., eşi Birsen N. ve Konya'dan gelen oğlu Ahmet N.’yi de yanına alıp, otomobille Mehmet M.A.’nın sitedeki evine gitti. Mehmet M.A., evde olmadığı için kapıyı eşi S.A. ve 3 çocuğu açmak istedi.