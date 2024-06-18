Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı

Diyarbakır'da bir kişi, eşi ve oğluyla birlikte sopa ve silahla kendisine borç verdiği 850 bin lirayı geri isteyen akrabasının kapısına dayandı. Çift ve oğulları kapıya zarar verirken, olay güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı - 1

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde 11 Haziran’da Mehmet M.A., akrabası olan Adnan N.’ye şahitler huzurunda 850 bin TL borç verdi. Mehmet M.A., bir süre sonra Adnan N.'den borcunu ödemesini istedi. Ancak Adnan N., borcunu vermeyince taraflar arasında tartışma yaşandı.

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Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı - 2

Tartışmanın ardından Adnan N., eşi Birsen N. ve Konya'dan gelen oğlu Ahmet N.’yi de yanına alıp, otomobille Mehmet M.A.’nın sitedeki evine gitti. Mehmet M.A., evde olmadığı için kapıyı eşi S.A. ve 3 çocuğu açmak istedi.

Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı - 3

Dışarıdakilerin küfür ve tehditlerini duyan S.A., kapı dürbününden baktığında Ahmet N.'nin elinde tabanca olduğunu görüp, durumu önce eşi Mehmet M.A.’ya, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı - 4

Bu sırada Adnan N., Birsen N. ve Ahmet N., kapıya zarar verdi. Ahmet N. kapının önündeki vazoyu atarken elinden hafif yaralandı.

Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı - 5

Birsen N., aşağı inip geldikleri otomobilden sopa alarak kapının önüne getirdi.

Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı - 6

Olay anı, sitenin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı - 7

Bir süre sonra siteden ayrılan çift ile oğulları Mezopotamya Bulvarı’nda gördükleri Mehmet M.A.’nın kardeşi Ferhat A’nın otomobilinin camını da sopayla kırdı.

Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı - 8

Olayın ardından Mehmet M.A., eşi ve kardeşiyle birlikte şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı - 9
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