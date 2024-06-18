Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı
Diyarbakır'da bir kişi, eşi ve oğluyla birlikte sopa ve silahla kendisine borç verdiği 850 bin lirayı geri isteyen akrabasının kapısına dayandı. Çift ve oğulları kapıya zarar verirken, olay güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde 11 Haziran’da Mehmet M.A., akrabası olan Adnan N.’ye şahitler huzurunda 850 bin TL borç verdi. Mehmet M.A., bir süre sonra Adnan N.'den borcunu ödemesini istedi. Ancak Adnan N., borcunu vermeyince taraflar arasında tartışma yaşandı.