Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI KOŞULLARI

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşlar için geçerli olacak. KKTC, Şam, Cidde, Medine, Kuveyt ve Bahreyn dahil değildir.



Kampanya kapsamında AJet Mobil ve ajet.com'dan satın alıncak biletlerde tüm koltuk seçimlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.



Fiyatlar tek yön direkt uçuşlar üzerinden belirlenmiştir.



Basic paket ücreti ve kurallarının geçerli olduğu kampanyada, diğer paketler için ek ücret uygulanır.



Kampanya 250.000 koltuk sayısı ile sınırlı olacak ve ücretlere vergi- harçlar dahil değildir.



Kampanya yalnızca ajet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.