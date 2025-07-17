Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları
Anadolu Jet, 9 Euro ya da Dolar'dan başlayan fiyatlarla yurt dışı uçuş kampanyası başlattı. Ajet; KKTC, Şam, Cidde, Medine, Kuveyt ve Bahreyn hariç olmak üzere tüm yurt dışı uçuşlarda yüzde 50 indirimli koltuk seçimi de dahil indirim kampanyasını hayata geçirdi. 17-19 Temmuz günlerinde kampanyalı biletlerini alan seyahat severler, eylülde uçmaya başlıyor. Peki, Ajet 9 Euro/Dolar indirimli bilet kampanyası hangi güzergahlarda/ülkelerde geçerli? İşte, kampanya koşulları...
Yurt dışı seyahat planı yapacaklar için Ajet, 9 Euro/Dolar'dan başlayan fiyatlarla dünyanın her noktasına uçuş gerçekleştirecek. Kampanya kapsamında AJet Mobil ve ajet.com'a özel olarak ilgilenenler yüzde 50 indirimle koltuk seçimi yapabilecek. Ayrıca yolculara 8 kg'lık ücretsiz kabin bagaj hakkı sunuluyor. İşte, Ajet yurt dışı 9 Euro/Dolar bilet kampanyası detayları...