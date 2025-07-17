Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları

Anadolu Jet, 9 Euro ya da Dolar'dan başlayan fiyatlarla yurt dışı uçuş kampanyası başlattı. Ajet; KKTC, Şam, Cidde, Medine, Kuveyt ve Bahreyn hariç olmak üzere tüm yurt dışı uçuşlarda yüzde 50 indirimli koltuk seçimi de dahil indirim kampanyasını hayata geçirdi. 17-19 Temmuz günlerinde kampanyalı biletlerini alan seyahat severler, eylülde uçmaya başlıyor. Peki, Ajet 9 Euro/Dolar indirimli bilet kampanyası hangi güzergahlarda/ülkelerde geçerli? İşte, kampanya koşulları...

Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 1

Yurt dışı seyahat planı yapacaklar için Ajet, 9 Euro/Dolar'dan başlayan fiyatlarla dünyanın her noktasına uçuş gerçekleştirecek. Kampanya kapsamında AJet Mobil ve ajet.com'a özel olarak ilgilenenler yüzde 50 indirimle koltuk seçimi yapabilecek. Ayrıca yolculara 8 kg'lık ücretsiz kabin bagaj hakkı sunuluyor. İşte, Ajet yurt dışı 9 Euro/Dolar bilet kampanyası detayları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 2

AJET YURT DIŞI 9 EURO/DOLAR İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ

Seyahat severler, AJet'in 17 – 19 Temmuz 2025 tarihlerinde satışa sunacağı kampanyalı yurt dışı biletlerini AJet Mobil ve ajet.com üzerinden satın alabilecek. Uçuşlar ise 1 Eylül 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasında olacak.

Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 3

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI KOŞULLARI

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşlar için geçerli olacak. KKTC, Şam, Cidde, Medine, Kuveyt ve Bahreyn dahil değildir.

Kampanya kapsamında AJet Mobil ve ajet.com'dan satın alıncak biletlerde tüm koltuk seçimlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

Fiyatlar tek yön direkt uçuşlar üzerinden belirlenmiştir.

Basic paket ücreti ve kurallarının geçerli olduğu kampanyada, diğer paketler için ek ücret uygulanır.

Kampanya 250.000 koltuk sayısı ile sınırlı olacak ve ücretlere vergi- harçlar dahil değildir.

Kampanya yalnızca ajet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 4

AJET 9 EURO/DOLAR YURT DIŞI İNDİRİMLİ BİLETİ GÜZERGAHLARI

Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 5
Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 6
Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 7
Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 8
Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 9
Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 10
Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 11
Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 12
Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 13
Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 14
Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 15
Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 16
Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 17
Ajet 9 Euro/Dolar yurt dışı indirim kampanyası: Ajet indirimli bilet kampanyası güzergahları ve şartları - 18
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