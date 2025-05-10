Ajet Anneler Günü indirimli bilet kampanyası: AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman ve nasıl alınır?
Ajet tarafından Anneler Günü indirimli bilet kampanyasının ne zaman başlayacağı ve nasıl alınacağı sorgulanmaya başladı. AJet, Anneler Günü nedeniyle 10-12 Mayıs tarihlerinde alınacak biletlere yüzde 40 indirim uygulayacak. Peki, AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman ve nasıl alınır?
AJet Anneler Günü indirimli bilet kampanyasının ayrıntıları, seyahat edecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman ve nasıl alınır?