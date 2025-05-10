Ajet Anneler Günü indirimli bilet kampanyası: AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman ve nasıl alınır?

Ajet tarafından Anneler Günü indirimli bilet kampanyasının ne zaman başlayacağı ve nasıl alınacağı sorgulanmaya başladı. AJet, Anneler Günü nedeniyle 10-12 Mayıs tarihlerinde alınacak biletlere yüzde 40 indirim uygulayacak. Peki, AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman ve nasıl alınır?

Ajet Anneler Günü indirimli bilet kampanyası: AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman ve nasıl alınır? - 1

AJet Anneler Günü indirimli bilet kampanyasının ayrıntıları, seyahat edecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman ve nasıl alınır?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ajet Anneler Günü indirimli bilet kampanyası: AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman ve nasıl alınır? - 2

12 MAYIS'A KADAR SATIŞA SUNULACAK

AJet, 11 Mayıs Anneler Günü kampanyasıyla tüm yurt içi ve dışı uçuşlarda misafirlerine yüzde 40 indirim imkanı sunacak.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket Anneler Günü'nü özel kampanyayla kutluyor. 34 ülkede 58, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 99 noktaya seferleri olan AJet'in indirimli biletleri, bugün saat 10.00'dan 12 Mayıs saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Ajet Anneler Günü indirimli bilet kampanyası: AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman ve nasıl alınır? - 3

AJET ANNELER GÜNÜ KAMPANYASI NE ZAMAN KULLANILACAK?

Şirketin mobil uygulaması üzerinden alınacak Anneler Günü'ne özel indirimli biletler, 1 Eylül-31 Aralık arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Ajet Anneler Günü indirimli bilet kampanyası: AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman ve nasıl alınır? - 4

İNDİRİMLİ BİLET NASIL ALINIR?

Kampanya kapsamında 100 bin koltuk satışı yapılacak. Kampanyadan yararlanmak için ödeme aşamasında "AJETANNE" indirim kodunun yazılması yeterli olacak.

İndirim, AJet'in mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.

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