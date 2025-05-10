Ajet Anneler Günü indirimli bilet kampanyası: AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman ve nasıl alınır?

12 MAYIS'A KADAR SATIŞA SUNULACAK

AJet, 11 Mayıs Anneler Günü kampanyasıyla tüm yurt içi ve dışı uçuşlarda misafirlerine yüzde 40 indirim imkanı sunacak.



AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket Anneler Günü'nü özel kampanyayla kutluyor. 34 ülkede 58, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 99 noktaya seferleri olan AJet'in indirimli biletleri, bugün saat 10.00'dan 12 Mayıs saat 23.59'a kadar satışta olacak.