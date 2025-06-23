Ajet indirim kampanyası 23 Haziran - 30 Eylül: Ajet çocuklu ailelere indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli?

AJET ÇOCUKLU AİLELERE İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN, KOŞULLAR NELER?

Ajet tarafından hayata geçirilen ve çocuklarla beraber ebeveynlerin de doyasıyla bir yaz tatili geçirmesine fırsat sağlayacak olan çocuklu yolculara indirimli bilet kampanyasında biletleme ve uçuş tarihleri 23 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasındadır.



Seyahat edecek ailelere 1 çocukta yüzde 20, 2 çocukta her bir çocuk için yüzde 25, 3 ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirim yapılacak. İndirim, bilet alma işleminde yolcu bilgileri doldurulduktan sonra otomatik uygulanacak.



2-12 yaş arası ama 12 yaşını doldurmamış çocuklar için geçerlidir.



Sadece Basic paket ücret ve kuralları geçerli olacak.



Kampanyadaki ücretlere vergi ve harçlar dahil değil.