Ajet indirim kampanyası 23 Haziran - 30 Eylül: Ajet çocuklu ailelere indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli?
Hava yolu şirketi Ajet, yaz tatilini doya doya yaşamak isteyen çocuklara ve çocuklu ailelere yönelik indirim kampanyası düzenliyor. 2-12 yaş arasındaki çocuklar için geçerli olan kampanya kapsamında çocuklar yurt dışında dilediğince gezme şansı yakalayacak. İndirim aynı zamanda iç hat aktarmalı uçuşlarda da geçerli olacak. 23 Haziran'da başlayan Ajet indirim kampanyasında hangi güzergahlar var?
İndirimli uçak bileti kampanyaları arasına Ajet tarafından bir yenisi daha eklendi. Çocuklu yolculara yönelik yüzde 30'a varan indirimler söz konusu olacak. İndirim tutarı çocuk sayısına göre değişiklik gösterecek. Çocuklu aileler için indirimli biletler sadece 23 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihlerini kapsıyor. İşte, Ajet indirim kampanyası detayları...