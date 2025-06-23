Ajet indirim kampanyası 23 Haziran - 30 Eylül: Ajet çocuklu ailelere indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli?

Hava yolu şirketi Ajet, yaz tatilini doya doya yaşamak isteyen çocuklara ve çocuklu ailelere yönelik indirim kampanyası düzenliyor. 2-12 yaş arasındaki çocuklar için geçerli olan kampanya kapsamında çocuklar yurt dışında dilediğince gezme şansı yakalayacak. İndirim aynı zamanda iç hat aktarmalı uçuşlarda da geçerli olacak. 23 Haziran'da başlayan Ajet indirim kampanyasında hangi güzergahlar var?

Ajet indirim kampanyası 23 Haziran - 30 Eylül: Ajet çocuklu ailelere indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 1

İndirimli uçak bileti kampanyaları arasına Ajet tarafından bir yenisi daha eklendi. Çocuklu yolculara yönelik yüzde 30'a varan indirimler söz konusu olacak. İndirim tutarı çocuk sayısına göre değişiklik gösterecek. Çocuklu aileler için indirimli biletler sadece 23 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihlerini kapsıyor. İşte, Ajet indirim kampanyası detayları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Ajet indirim kampanyası 23 Haziran - 30 Eylül: Ajet çocuklu ailelere indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 2

AJET ÇOCUKLU AİLELERE İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN, KOŞULLAR NELER?

Ajet tarafından hayata geçirilen ve çocuklarla beraber ebeveynlerin de doyasıyla bir yaz tatili geçirmesine fırsat sağlayacak olan çocuklu yolculara indirimli bilet kampanyasında biletleme ve uçuş tarihleri 23 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasındadır.

Seyahat edecek ailelere 1 çocukta yüzde 20, 2 çocukta her bir çocuk için yüzde 25, 3 ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirim yapılacak. İndirim, bilet alma işleminde yolcu bilgileri doldurulduktan sonra otomatik uygulanacak.

2-12 yaş arası ama 12 yaşını doldurmamış çocuklar için geçerlidir.

Sadece Basic paket ücret ve kuralları geçerli olacak.

Kampanyadaki ücretlere vergi ve harçlar dahil değil.

Ajet indirim kampanyası 23 Haziran - 30 Eylül: Ajet çocuklu ailelere indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 3

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU GÜZERGAHLAR

Kampanya; Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka ve İsveç kalkışlı ve varışlı Türkiye uçuşlarını kapsıyor. Bu indirim, iç hat aktarmalı uçuşlarda da geçerli olacak.

Ajet indirim kampanyası 23 Haziran - 30 Eylül: Ajet çocuklu ailelere indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 4

AJET KAMPANYALI BİLET NASIL ALINIR?

Ajet'in yaz ayları için sunduğu çocuklu ailelere indirimli bilet kampanyasında; AJet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınan biletler geçerli olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER