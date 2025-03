Ajet kampanya tarihleri 2025: Ajet 19 euro yurt dışı kampanyası hangi ülkelerde geçerli, şartlar neler?

Ajet Kampanyasının Geçerli Olduğu Ülkeler

Türkiye çıkışlı uçuşların yanı sıra yurt dışı çıkışlı paketler de mevcut. Ajet'in resmi internet adresinden yurt dışı çıkışlı güzergahları görüntüleyebilirsiniz.

(Türkiye çıkışlı hatlar)



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) - Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN) / 19 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ) / 19 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL) / 19 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Hamburg Havalimanı (HAM) / 20 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD) / 21 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Viyana Schwechat Havalimanı (VIE) / 21 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Stuttgart Havalimanı (STR) / 26 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC) / 27 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS) / 28 USD'den başlayan



Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS) / 29 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH) / 29 USD'den başlayan



Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Köln Bonn Havalimanı (CGN) / 29 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Köln Bonn Havalimanı (CGN) / 29 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Londra Stansted Havalimanı (STN) / 29 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Tiflis Havalimanı (TBS) / 29 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Zürih Kloten Havalimanı (ZRH) / 29 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Hannover Havalimanı (HAJ) / 31 USD'den başlayan



Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Stuttgart Havalimanı (STR) / 34 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Frankfurt Havalimanı (FRA) / 35 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL) / 36 USD'den başlayan



Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Londra Stansted Havalimanı (STN) / 39 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN) / 39 USD'den başlayan



Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Viyana Schwechat Havalimanı (VIE) / 41 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) / 45 USD'den başlayan



Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Frankfurt Havalimanı (FRA) / 47 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD) / 49 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Lyon Saint Exupery Havalimanı (LYS) / 56 USD'den başlayan



Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD) / 59 USD'den başlayan



Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) / 60 USD'den başlayan



Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO) / 60 USD'den başlayan