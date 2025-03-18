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Ajet kampanya tarihleri 2025: Ajet 19 euro yurt dışı kampanyası hangi ülkelerde geçerli, şartlar neler?

Ajet 19 euro/dolardan başlayan fiyatlarla yurt dışı kampanyası başlattı. 27 bin 500 koltukla sınırlı olan kampanyada yurt dışı çıkışlı ve Türkiye çıkışlı paketler bulunuyor. Tek yön üzerinden belirlenen fiyatlar, gidiş-dönüş biletlerinde de geçerli olacak. Ajet indirimli yurt dışı bilet kampanyası ne zaman, şartlar neler?

Ajet kampanya tarihleri 2025: Ajet 19 euro yurt dışı kampanyası hangi ülkelerde geçerli, şartlar neler? - 1

Ajet yurt dışı kampanyası basic paketi için geçerlidir ve seyahat severler biletlerini AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden satın alabilecek. İndirimli bilet satışları 18 Mart tarihinde başladı. İşte, Ajet yurt dışı kampanyası detayları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Ajet kampanya tarihleri 2025: Ajet 19 euro yurt dışı kampanyası hangi ülkelerde geçerli, şartlar neler? - 2

AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ

Ajet tarafından başlatılan 19 euro/dolardan başlayan yurt dışı indirimli bilet kampanyası 1 Mayıs 2025 – 19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

İlgililer, 18 Mart 2025 – 19 Mart 2025 tarihleri aralığında indirimli biletleri alabilecek.

Ajet kampanya tarihleri 2025: Ajet 19 euro yurt dışı kampanyası hangi ülkelerde geçerli, şartlar neler? - 3

AJET YURT DIŞI KAMPANYASI ŞARTLARI

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları içeriyor.

Kampanya fiyatları tek yön üzerinden belirlenmiştir ancak gidiş dönüş biletlerinde de geçerli olacaktır.

Sadece Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.

AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

İndirim kampanyası 27.500 koltuk sayısı ile sınırlıdır.

Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değildir ve AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

Ajet kampanya tarihleri 2025: Ajet 19 euro yurt dışı kampanyası hangi ülkelerde geçerli, şartlar neler? - 4

Ajet Kampanyasının Geçerli Olduğu Ülkeler

Türkiye çıkışlı uçuşların yanı sıra yurt dışı çıkışlı paketler de mevcut. Ajet'in resmi internet adresinden yurt dışı çıkışlı güzergahları görüntüleyebilirsiniz.

(Türkiye çıkışlı hatlar)

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) - Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN) / 19 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ) / 19 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL) / 19 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Hamburg Havalimanı (HAM) / 20 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD) / 21 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Viyana Schwechat Havalimanı (VIE) / 21 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Stuttgart Havalimanı (STR) / 26 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC) / 27 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS) / 28 USD'den başlayan

Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS) / 29 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH) / 29 USD'den başlayan

Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Köln Bonn Havalimanı (CGN) / 29 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Köln Bonn Havalimanı (CGN) / 29 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Londra Stansted Havalimanı (STN) / 29 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Tiflis Havalimanı (TBS) / 29 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Zürih Kloten Havalimanı (ZRH) / 29 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Hannover Havalimanı (HAJ) / 31 USD'den başlayan

Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Stuttgart Havalimanı (STR) / 34 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Frankfurt Havalimanı (FRA) / 35 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL) / 36 USD'den başlayan

Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Londra Stansted Havalimanı (STN) / 39 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN) / 39 USD'den başlayan

Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Viyana Schwechat Havalimanı (VIE) / 41 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) / 45 USD'den başlayan

Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Frankfurt Havalimanı (FRA) / 47 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD) / 49 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Lyon Saint Exupery Havalimanı (LYS) / 56 USD'den başlayan

Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD) / 59 USD'den başlayan

Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) / 60 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO) / 60 USD'den başlayan

Ajet kampanya tarihleri 2025: Ajet 19 euro yurt dışı kampanyası hangi ülkelerde geçerli, şartlar neler? - 5

Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB)/ Cenevre Cointrin Havalimanı (GVA) / 61 USD'den başlayan

Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC) / 61 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Paris Charles De Gaulle Havalimanı (CDG) / 64 USD'den başlayan

İzmir Adnan Menderes Havalimanı (ADB) / Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG) / 69 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Milano Bergamo Havalimanı (BGY) / 72 USD'den başlayan

Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG) / 77 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Brüksel Havalimanı (BRU) / 79 USD'den başlayan

Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS) / 86 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG) / 87 USD'den başlayan

Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) / Charles De Gaulle Havalimanı (CDG) / 94 USD'den başlayan

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) / Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS) / 96 USD'den başlayan

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