AJet sorumlu kaptan ve II. pilot alımı için başvuruları açtı: Ajet pilot alımı başvurusu nasıl yapılır?

AJet, sorumlu kaptan ve II. pilot alımı için başvuruları açtı. AJet’in pilot alımıyla ilgili detaylı başvuru şartları ve süreç bilgileri, şirketin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Peki, Ajet pilot alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

AJet, filosunu ve uçuş ekibini güçlendirmek amacıyla yeni pilot alımı yapacağını duyurdu. Sorumlu Kaptan Pilot (A‑320 / B‑737) ilanı 8 Ağustos 2025 tarihinde yayınlandı. II. Pilot (A‑320 / B‑737) pozisyonu için ilan ise 1 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanmaya başlandı

Şirketin ilanına göre, Boeing 737 ve Airbus A320 uçak tiplerinde görev yapmak üzere Sorumlu Kaptan Pilot ve uçuş tecrübesine sahip İkinci Pilot (First Officer) pozisyonlarına personel alınacak.

Başvuru yapacak adayların, belirlenen teknik yeterlilik ve lisans koşullarını karşılaması gerekiyor. Ayrıca ulusal ve uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun uçuş tecrübesine sahip olunması şartı aranıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, şirketin resmi HRPeak platformu üzerinden yapılmaktadır. İlgili ilan sayfasına ulaşmak için: https://ajet.hrpeak.com/application/start.aspx?j=5336B6FAD36644279D252A2A68C72326 adresi kullanılmaktadır.

SORUMLU KAPTAN PİLOT ALIMI

Genel Nitelikler

En az lise mezunu olmak, (Yurt dışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

Şirketin belirlediği base'i kabul edip orada ikamet etmek,

Mavi kart sahibi adaylar için akıcı ve anlaşılabilir şekilde Türkçe konuşabiliyor olmak.

Başvuru Koşulları

T.C. vatandaşlığına sahip olmak,

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

01.01.1965 ve sonrası doğumlu olmak,

Daha önce THY A.O ve diğer hava yollarında eğitim ve kontrol uçuşlarında başarısız olmamak,

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak.

KABİN AMİRİ ALIMI

Genel Nitelikler

T.C. vatandaşlığına sahip olan,

01/01/1985 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş,

İstanbul Anadolu yakasında veya Ankara'da ikamet eden/edebilecek olan,

En az lise mezuniyeti olan,

En az 36 ay ticari bir havayolu şirketinde kabin memurluğu tecrübesine sahip olan,

İyi derecede İngilizce bilen (İkinci yabancı dil tercih nedenidir),

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmayan,

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olan,

Daha önce THY A.O. veya farklı diğer kuruluşlardaki görevlerinden devamsızlık, disiplinsizlik gibi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeniyle ayrılmamış olan,

THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerde çalışan adaylar için ilgili şirkette en az 3 yıllık kıdeme sahip olan,

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan,

Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boy ve uygun boy-kilo oranına sahip,

AJet Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmayan adaylarımızın başvurularını bekliyoruz.

II.PİLOT ALIMI

Genel Nitelikler

En az lise mezunu olmak, (Yurt dışından mezunadaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

Şirketin belirlediği base'i kabul edip orada ikamet etmek,

Mavi kart sahibi adaylar için akıcı ve anlaşılabilir şekilde Türkçe konuşabiliyor olmak.

Teknik Nitelikler

ATPL(A) veya CPL sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO),

B-737& A-320 geçerli tip yetkisine sahip olmak,

Süreci olumlu tamamlayan adayların işe giriş tarihi itibariyle uçuş lisansının en az 2 ay güncelliğinin bulunması gerekmektedir.

