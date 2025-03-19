AJet yurt dışı kampanyası tarihleri 2025: AJet 19 euro yurt dışı bilet satışı hangi ülkelerde geçerli, şartlar neler?

AJET YURT DIŞI KAMPANYASI ŞARTLARI

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları içeriyor.



Kampanya fiyatları tek yön üzerinden belirlenmiştir ancak gidiş dönüş biletlerinde de geçerli olacaktır.



Sadece Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.



AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.



İndirim kampanyası 27.500 koltuk sayısı ile sınırlıdır.



Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değildir ve AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.