AJet yurt içi indirimli bilet kampanyası: 41 ilde 849 liradan başlayan indirimli bilet fırsatları
Uçakla yurt içi seyahat etmeyi planlayanlar için AJet tarafından yeni indirimli bilet kampanyası duyuruldu. AJet, 41 il için uçuşlarda geçerli olacak yeni bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, Türkiye genelinde 41 farklı şehre yapılacak uçuşlarda 849 TL’den başlayan fiyatlarla bilet satın almak mümkün olacak. Peki, AJet yurt içi indirimli bilet nasıl alınır, ne zaman kadar geçerli?
AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli 849 liradan başlayan indirimli bilet kampanyası başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya seferleri bulunan AJet, kış tatili planlayanlar için indirimli bilet fırsatı sunuyor.