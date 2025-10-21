AJet yurt içi indirimli bilet kampanyası: 41 ilde 849 liradan başlayan indirimli bilet fırsatları

AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli 849 liradan başlayan indirimli bilet kampanyası başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya seferleri bulunan AJet, kış tatili planlayanlar için indirimli bilet fırsatı sunuyor.