AK PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - AK PARTİ (Adalet ve Kalkınma Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi
AK PARTİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il AK PARTİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için AK PARTİ belediye başkan adayları listesi...
İL İL AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Eskişehir: İdris Nebi Hatipoğlu
- Kocaeli: Tahir Büyükakın
- Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
- Adana: Fatih Mehmet Kocaispir
- Gaziantep: Fatma Şahin
- Malatya: Sami Er
- Samsun: Halit Doğan
- Konya: Uğur İbrahim Altay
- Ankara: Turgut Altınok
- Sakarya: Yusuf Alemdar
- Kahramanmaraş: Fırat Görgel
- Hatay: Mehmet Öntürk
- Tekirdağ: Cüneyt Yüksel
- Antalya: Hakan Tütüncü
- İzmir: Hamza Dağ
- Ordu: Mehmet Hilmi Güler
- Bursa: Alinur Aktaş
- Muğla: Aydın Ağan Ayaydın
- Balıkesir: Yücel Yılmaz
- Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden
- Kayseri: Memduh Büyükkılıç
- Van: Abdulahat Arvas
- Trabzon: Ahmet Metin Genç
- Aydın: Mustafa Savaş
- İstanbul: Murat Kurum
- Erzurum: Mehmet Sekmen
- Mardin: Abdullah Erin
- Denizli: Osman Zolan