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AK PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - AK PARTİ (Adalet ve Kalkınma Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi

AK PARTİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il AK PARTİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için AK PARTİ belediye başkan adayları listesi...

AK PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - AK PARTİ (Adalet ve Kalkınma Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Eskişehir: İdris Nebi Hatipoğlu
  • Kocaeli: Tahir Büyükakın
  • Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
  • Adana: Fatih Mehmet Kocaispir
  • Gaziantep: Fatma Şahin
  • Malatya: Sami Er
  • Samsun: Halit Doğan
  • Konya: Uğur İbrahim Altay
  • Ankara: Turgut Altınok
  • Sakarya: Yusuf Alemdar
  • Kahramanmaraş: Fırat Görgel
  • Hatay: Mehmet Öntürk
  • Tekirdağ: Cüneyt Yüksel
  • Antalya: Hakan Tütüncü
  • İzmir: Hamza Dağ
  • Ordu: Mehmet Hilmi Güler
  • Bursa: Alinur Aktaş
  • Muğla: Aydın Ağan Ayaydın
  • Balıkesir: Yücel Yılmaz
  • Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden
  • Kayseri: Memduh Büyükkılıç
  • Van: Abdulahat Arvas
  • Trabzon: Ahmet Metin Genç
  • Aydın: Mustafa Savaş
  • İstanbul: Murat Kurum
  • Erzurum: Mehmet Sekmen
  • Mardin: Abdullah Erin
  • Denizli: Osman Zolan

TÜRKİYE HABERLERİ

AK PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - AK PARTİ (Adalet ve Kalkınma Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

AK PARTİ İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Edirne Merkez: Belgin İba
  • Eskişehir Odunpazarı: Özkan Alp
  • Eskişehir Tepebaşı: Hamid Yüzügüllü
  • Eskişehir Beylikova: Vahit Kara
  • Edirne Keşan: Mustafa Helvacıoğlu
  • Eskişehir Han: Bekir Belceli
  • Eskişehir İnönü: Serhat Hamamcı
  • Eskişehir Mahmudiye: Murat Uçarer
  • Eskişehir Mihalgazi: Zeynep Güneş
  • Eskişehir Sivrihisar: Hüseyin İlhan
  • Edirne Havsa: Aydın Balkan
  • Edirne Lalapaşa: İsmail Arslan
  • Edirne İpsala: Mehmet Kerman
  • Kocaeli Körfez: Şener Söğüt
  • Edirne Enez: Abdullah Bostancı
  • Adana Seyhan: Erdal Hatipoğlu
  • Şanlıurfa Akçakale: Abdülhakim Ayhan
  • Edirne Meriç: Yunus Atay
  • Adana Tufanbeyli: Ekrem Keçe
  • Adana Yüreğir: Halil Nacar
  • Edirne Uzunköprü: Mustafa Ravalı
  • Kocaeli Kartepe: Muhammet Mustafa Kocaman
  • Şanlıurfa Birecik: Mahmut Mirkelam
  • Şanlıurfa Bozova: Suphi Aksoy
  • Şanlıurfa Ceylanpınar: Seyyithan Atilla
  • Şanlıurfa Eyyübiye: Mehmet Kuş
  • Şanlıurfa Halfeti: Şeref Albayrak
  • Şanlıurfa Haliliye: Mehmet Canpolat
  • Kocaeli Çayırova: Bünyamin Çiftçi
  • Malatya Kale: İhsan Özbay
  • Malatya Yazıhan: Nevzat Öztürk
  • Malatya Arapgir: Çetin Özdemir
  • Edirne İpsala: Cemal Deniz
  • Edirne İpsala: Ufuk Atalay
  • Şanlıurfa Hilvan: Aslan Ali Bayık
  • Şanlıurfa Siverek: Ali Murat Bucak
  • Şanlıurfa Suruç: Mustafa Yüksel
  • Kocaeli Darıca: Muzaffer Bıyık
  • Bolu Merkez: Muhammed Emin Demirkol
  • Düzce Merkez: Faruk Özlü
  • Düzce Akçakoca: Osman Cumur
  • Bolu Seben: Fatih Kavak
  • Bolu Yeniçağa: Recayi Çağlar
  • Düzce Merkez: Osman Kılıç
  • Bolu Gerede: Mustafa Allar
  • Düzce Merkez: İbrahim Ercan
  • Bolu Dörtdivan: Hamza Efe
  • Düzce Cumayeri: Recep Tuna
  • Düzce Çilimli: Yılmaz Yıldız
  • Düzce Gölyaka: Yakup Demircan
  • Düzce Gümüşova: Kenan Sübekci
  • Düzce Kaynaşlı: Ahmet Türkmen
  • Düzce Yığılca: Selami Savaş
  • Malatya Yeşilyurt: İlhan Geçit
  • Malatya Doğanyol: Hakan Bay
  • Malatya Battalgazi: Bayram Taşkın
  • Kastamonu Merkez: Tahsin Babaş
  • Konya Cihanbeyli: Mehmet Kale
  • Konya Hüyük: Mehmet Çiğdem
  • Konya Akşehir: Yusuf Kahraman
  • Konya Seydişehir: Abdulmuttalip Demirel
  • Kocaeli Başiskele: Mehmet Yasin Özlü
  • Malatya Darende: Alican Bozkurt
  • Konya Güneysınır: Ahmet Demir
  • Konya Derbent: Hüseyin Ayten
  • Sakarya Akyazı: Bilal Soykan
  • Konya Yunak: Subhan Günaltay
  • Konya Derebucak: Ahmet Kısa
  • Zonguldak Merkez: Ömer Selim Alan
  • Konya Taşkent: Mehmet Acar
  • Sakarya Sapanca: Recayi Çapoğlu
  • Konya Ahırlı: İsa Akgül
  • Konya Yalıhüyük: Hasan Koçer
  • Konya Beyşehir: Adil Bayındır
  • Kırklareli Lüleburgaz: Murat Mahir Altan
  • Konya Kulu: Abdurrahim Sertdemir
  • Zonguldak Alaplı: Recep Ocak
  • Konya Altınekin: Ağah Yılmaz
  • Zonguldak Ereğli: İbrahim Sezer
  • Zonguldak Kozlu: Ali Bektaş
  • Kırklareli Babaeski: Fırat Yayla
  • Konya Hadim: Mehmet Çetiner
  • Konya Tuzlukçu: Nevzat Kolaş
  • Kırklareli Kofçaz: Ziya Karataş
  • Malatya Arguvan: Burak Ateş
  • Kırklareli Pınarhisar: İhsan Talay
  • Konya Karapınar: İbrahim Önal
  • Konya Karatay: Hasan Kılca
  • Konya Selçuklu: Ahmet Pekyatırmacı
  • Zonguldak Kilimli: Kamil Altun
  • Kırklareli Demirköy: Recep Gün
  • Konya Bozkır: Sadettin Saygı
  • Konya Sarayönü: Nafiz Solak
  • Malatya Doğanşehir: Zekeriya Çelebi
  • Zonguldak Devrek: Özcan Ulupınar
  • Zonguldak Çaycuma: Bünyamin Bostancı
  • Zonguldak Gökçebey: Erkan Soner Kodaman
  • Bolu Mudurnu: Hüseyin Yağın
  • Bolu Kıbrıscık: Kemal Aktaş
  • Malatya Pütürge: Mikail Sülük
  • Malatya Akçadağ: Hasan Ulutaş
  • Bolu Göynük: Mehmet Demiröz
  • Bolu Mengen: Vural Turan
  • Kırklareli Babaeski: Ersan Çölgeçen
  • Ankara Akyurt: Hilal Ayık
  • Kırklareli Babaeski: Erhan Ceylan
  • Kırklareli Lüleburgaz: Mustafa Nalbant
  • Ankara Altındağ: Veysel Tiryaki
  • Ankara Bala: Ahmet Buran
  • Gaziantep İslahiye: Kemal Vural
  • Kocaeli Kandıra: Erol Ölmez
  • Kocaeli Gölcük: Ali Yıldırım Sezer
  • Gaziantep Nizip: Haci Fevzi Akdoğan
  • Gaziantep Nurdağı: Mehmet Yıldırır
  • Gaziantep Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu
  • Kırklareli Babaeski: Dindar Seçen
  • Gaziantep Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu
  • Gaziantep Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu
  • Ankara Beypazarı: Tuncer Kaplan
  • Kırklareli Merkez: Hüseyin Kasap
  • Ankara Çamlıdere: Hazım Caner Can
  • Balıkesir Ayvalık: Ali Gür
  • Yalova Termal: Hüseyin Sinan Acar
  • Yalova Merkez: Mustafa Tutuk
  • Yalova Çiftlikköy: Recep Hacı
  • Yalova Armutlu: Cengiz Arslan
  • Yalova Çınarcık: Numan Soyer
  • Balıkesir Burhaniye: Mustafa Aysel
  • Yalova Altınova: Regaip Ahmet Özyiğit
  • Kırklareli Merkez: İlhan Arı
  • Balıkesir Edremit: Muhammed Vurmaz
  • Balıkesir Erdek: Turan Gün
  • Kahramanmaraş Andırın: Ahmet Sinan Gökşen
  • Balıkesir Havran: Emin Ersoy
  • Kahramanmaraş Afşin: Koray Kıraç
  • Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: Necati Okay
  • Balıkesir İvrindi: Yusuf Cengiz
  • Kahramanmaraş Pazarcık: Murat Ceyhan
  • Kahramanmaraş Göksun: Hüseyin Coşkun Aydın
  • Kahramanmaraş Onikişubat: Hanifi Toptaş
  • Osmaniye Düziçi: Mustafa İba
  • Kahramanmaraş Türkoğlu: Feyzettin Okumuş
  • Hatay Antakya: İbrahim Naci Yapar
  • Hatay İskenderun: Mehmet Dönmez
  • Hatay Reyhanlı: Ahmet Yumuşak
  • Hatay Yayladağı: Mehmet Yalçın
  • Hatay Hassa: Selahattin Çolak
  • Hatay Arsuz: Değer Tultak
  • Ankara Çankaya: Duhan Kalkan
  • Hatay Kırıkhan: Ömer Erdal Çelik
  • Ankara Çubuk: Baki Demirbaş
  • Hatay Altınözü: Rifat Sarı
  • Balıkesir Kepsut: İsmail Cankul
  • Hatay Samandağ: Seyit Ali Aslan
  • Ankara Elmadağ: Eyyüp Tekiner
  • Hatay Payas: Bekir Altan
  • Sakarya Serdivan: Osman Çelik
  • Hatay Defne: Gökhan Köse
  • Çorum Merkez: Halil İbrahim Aşgın
  • Ankara Evren: Hüsamettin Ünsal
  • Balıkesir Marmara: Süleyman Aksoy
  • Çorum Alaca: Halil İbrahim Şaltu
  • Çorum Bayat: Ahmet Bahadır Ünlü
  • Mersin Yenişehir: Kenan Peker
  • Balıkesir Savaştepe: Ümmet Şamil Zengin
  • Balıkesir Sındırgı: Ekrem Yavaş
  • Çorum Boğazkale: Adem Özel
  • Çorum Dodurga: Mustafa Aydın
  • Çorum İskilip: İsmail Çizikci
  • Çorum Kargı: Cahit Arpa
  • Çorum Laçin: Mustafa Toydemir
  • Mersin Mezitli: Mevlüt Ekmekci
  • Çorum Mecitözü: Mehmet Seçgel
  • Çorum Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım
  • Balıkesir Manyas: İbrahim Koman
  • Çorum Ortaköy: Taner İsbir
  • Çorum Osmancık: Emin Serdar Kurşun
  • Çorum Uğurludağ: Remzi Torun
  • Mersin Akdeniz: Mustafa Muhammet Gültak
  • Kocaeli Karamürsel: Mesut Çetinkaya
  • Tekirdağ Kapaklı: Mustafa Çetin
  • Karabük Eflani: İbrahim Ertuğrul
  • Karabük Merkez: Özkan Çetinkaya
  • Karabük Safranbolu: Ali Büyüközdemir
  • Tekirdağ Süleymanpaşa: Gökhan Saygı
  • Tekirdağ Çerkezköy: Abdullah Öğe
  • Konya Meram: Mustafa Kavuş
  • Tekirdağ Hayrabolu: Osman İnan
  • Afyonkarahisar Merkez: Hüseyin Ceylan Uluçay
  • Tekirdağ Malkara: Gediz Coşkun
  • Afyonkarahisar Sandıklı: Adnan Öztaş
  • Karaman Başyayla: Abdülkadir Ateş
  • Aksaray Merkez: Evren Dinçer
  • Osmaniye Toprakkale: Bekirhan Uyutmaz
  • Zonguldak Ereğli: Bayram Başol
  • Zonguldak Ereğli: Osman Çakmakoğlu
  • Kilis Merkez: Reşit Polat
  • Kilis Musabeyli: Ayhan Yılmaz
  • Kilis Elbeyli: İsmail Kördeve
  • Kilis Polateli: Metin Polat
  • Zonguldak Ereğli: Kerim Sönmez
  • Zonguldak Alaplı: Aytaç Tosun
  • Çankırı Merkez: Hüseyin Filiz
  • Çankırı Kızılırmak: Mehmet Bulut
  • Erzurum Şenkaya: Yavuz Bedir
  • Çankırı Eldivan: Mustafa Lafcı
  • Sakarya Pamukova: Fatih Akın
  • Zonguldak Devrek: Satılmış Gebeş
  • Çankırı Şabanözü: Faik Özcan
  • Sakarya Karasu: İshak Sarı
  • Sakarya Kaynarca: Mustafa Özer
  • Sakarya Ferizli: İsmail Gündoğdu
  • Sakarya Geyve: Metin Atalay
  • Çankırı Çerkeş: Hasan Sopacı
  • Sakarya Adapazarı: Mutlu Işıksu
  • Çankırı Atkaracalar: Harun Oflaz
  • Sakarya Arifiye: İsmail Karakullukçu
  • Çankırı Bayramören: Raşit Güngör
  • Sakarya Erenler: Rahmi Şengül
  • Sakarya Karapürçek: Ümit Bodur
  • Çankırı Kurşunlu: Şakir Kaymak
  • Çankırı Ilgaz: Mehmed Öztürk
  • Çankırı Yapraklı: İhsan Haydar
  • Tekirdağ Marmaraereğlisi: Hikmet Ata
  • Tekirdağ Çorlu: Hakan Sunal
  • Çankırı Korgun: Ali Özen
  • Tekirdağ Ergene: Müge Yıldız Topak
  • Sakarya Kocaali: Turan Yüzücü
  • Sakarya Söğütlü: Selçuk Kurt
  • Tekirdağ Şarköy: Görkem Gökkaya
  • Kocaeli Gebze: Zinnur Büyükgöz
  • Kocaeli İzmit: Muharrem Tutuş
  • Kocaeli Dilovası: Ramazan Ömeroğlu
  • Samsun İlkadım: İhsan Kurnaz
  • Samsun Atakum: Özlem Maraş
  • Samsun Canik: İbrahim Sandıkçı
  • Samsun Tekkeköy: Mustafa Candal
  • Samsun Çarşamba: Ender Gür
  • Samsun Terme: Şenol Kul
  • Samsun Ayvacık: Hüseyin Keskin
  • Samsun Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu
  • Samsun Havza: Murat İkiz
  • Samsun Ladik: Gürkan Özel
  • Samsun Vezirköprü: Murat Gül
  • Sinop Ayancık: Aslan Özdemir
  • Eskişehir Sarıcakaya: Ahmet Dönmez
  • Bolu Mudurnu: Turgay Arıkan
  • Antalya Kaş: Mutlu Ulutaş
  • Samsun 19 Mayıs: Osman Topaloğlu
  • Samsun Bafra: Hamit Kılıç
  • Bolu Mengen: İskender Çökelez
  • Antalya Serik: Veli Vural
  • Kırıkkale Merkez: Mehmet Saygılı
  • Antalya Konyaaltı: Durali Kolpak
  • Antalya Akseki: İbrahim Özkan
  • Antalya Kemer: Rahman Şeker
  • Karabük Yenice: Şekip Sertaş Karakaş
  • Antalya Muratpaşa: Özdemir Manavoğlu
  • Tunceli Çemişgezek: İbrahim Enes Somyürek
  • Karabük Eskipazar: Serkan Cıva
  • Karabük Yenice: Yılmaz Tiryaki
  • Tunceli Mazgirt: Murat Becerikli
  • Antalya Gündoğmuş: Ali Gülen
  • Antalya Döşemealtı: Bekir Kıvrım
  • Antalya İbradı: Hatice Sekmen
  • Antalya Kumluca: Hüseyin Orhantekin
  • Tunceli Merkez: Erkan Eroğlu
  • Antalya Kepez: Rıza Sümer
  • Antalya Manavgat: Süleyman Okudan
  • İzmir Balçova: Erol Eroğlu
  • İzmir Bayındır: Uğur Demirezen
  • İzmir Bayraklı: Bilal Kırkpınar
  • İzmir Bergama: Sadık Doğruer
  • İzmir Beydağ: Hüseyin Ay
  • İzmir Bornova: Cevdet Çayır
  • İzmir Buca: Adnan Öztekin
  • İzmir Çiğli: Murat Gökçekaya
  • İzmir Gaziemir: Deniz Doğan
  • İzmir Güzelbahçe: Gümüş Saime Bucaklıoğlu
  • İzmir Karabağlar: Mehmet Sadık Tunç
  • Antalya Elmalı: Ali Gökce
  • Tunceli Ovacık: Güllü Pezek
  • Tunceli Pertek: Recai Vural
  • Antalya Aksu: Durmuş Kaan Şahin
  • İzmir Karaburun: Eyüp Kaykaç
  • İzmir Karşıyaka: İsmail Çiftçioğlu
  • İzmir Kemalpaşa: Galip Atar
  • İzmir Kınık: Sami Mollaahmet
  • Kocaeli Derince: İbrahim Şirin
  • İzmir Kiraz: Saliha Özçınar Kutlu
  • İzmir Konak: Ceyda Bölünmez Çankırı
  • İzmir Menderes: Sinan Akdeniz
  • İzmir Menemen: Aydın Pehlivan
  • İzmir Narlıdere: Murat Sarman
  • İzmir Ödemiş: Ali Hadim
  • İzmir Seferihisar: Ahmet Aydın
  • İzmir Selçuk: Dahi Zeynel Bakıcı
  • İzmir Torbalı: Özgür Erman Çağlar
  • İzmir Urla: Tarkan Bakırlı
  • Nevşehir Merkez: Mehmet Savran
  • Nevşehir Avanos: Ömer Önal
  • Zonguldak Merkez: Vural Kundakçıoğlu
  • Zonguldak Merkez: Hüseyin Uzun
  • Kırıkkale Bahşili: Haydar Gülçimen
  • Kırıkkale Balışeyh: Ali Dedelioğlu
  • Kırıkkale Çelebi: Yaşar Erdemir
  • Zonguldak Merkez: Servet Üstün
  • Kırıkkale Delice: Yılmaz Uyan
  • Zonguldak Kilimli: Hikmet Bektaş
  • Kırıkkale Karakeçili: Hüseyin Özçelik
  • Kırıkkale Keskin: Ekmel Cönger
  • Kırıkkale Sulakyurt: Seyfettin Çetiner
  • Kırıkkale Yahşihan: Ahmet Sungur
  • Zonguldak Çaycuma: Ömer Ünal
  • Ordu Altınordu: Aşkın Tören
  • Ordu Perşembe: Cihat Albayrak
  • Ordu Ünye: Hüseyin Tavlı
  • Sinop Türkeli: Veysel Şahin
  • Ordu Kabataş: Yakup Yılmaz
  • Ordu Çaybaşı: İsmet Yanık
  • Ordu Gürgentepe: Yener Yalçınkaya
  • Ordu Kabadüz: Yener Kaya
  • Ordu Kumru: Yusuf Yalçuva
  • Ordu Akkuş: İsa Demirci
  • Ordu Gölköy: Fikri Uludağ
  • Ordu Çatalpınar: Ahmet Özay
  • Ordu Aybastı: İzzet Gündoğar
  • Ordu Ulubey: İsa Türkcan
  • Ordu Korgan: Tuncay Kiraz
  • Ordu Mesudiye: Cengiz Koçyiğit
  • Sinop Dikmen: Adnan Acar
  • Ordu Fatsa: İbrahim Etem Kibar
  • Giresun Merkez: Aytekin Şenlikoğlu
  • Samsun Yakakent: Hüseyin Kıyma
  • Nevşehir Acıgöl: Ercan Ertaş
  • Giresun Alucra: Faruk Demirağ
  • Bursa Mudanya: Gökhan Dincer
  • Bursa Nilüfer: Celil Çolak
  • Bursa Orhaneli: Ali Osman Tayır
  • Bursa Orhangazi: Bekir Aydın
  • Bursa Osmangazi: Mustafa Dündar
  • Giresun Bulancak: Nuri Demir
  • Giresun Görele: Fatih Duzcu
  • Giresun Bulancak: Emrullah Guguk
  • Bursa Yıldırım: Oktay Yılmaz
  • Bursa Gemlik: Refik Yılmaz
  • Bursa Gürsu: Mustafa Işık
  • Giresun Çamoluk: Ergün Bakırhan
  • Bursa Harmancık: Yılmaz Ataş
  • Bursa İnegöl: Alper Taban
  • Bursa İznik: Kağan Mehmet Usta
  • Bursa Karacabey: Ali Özkan
  • Bursa Keles: Ali True
  • Bursa Büyükorhan: Kamil Turhan
  • Giresun Çanakçı: Sedat Koca
  • Giresun Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu
  • Giresun Doğankent: Rüşan Özden
  • Giresun Espiye: Mustafa Karadere
  • Bursa Kestel: Ferhat Erol
  • Giresun Görele: Ahmet Süleymanoğlu
  • Giresun Güce: Aytekin Boduroğlu
  • Burdur Bucak: Emrullah Ünal
  • Burdur Karamanlı: Fatih Selimoğlu
  • Muğla Menteşe: Şadi Ballı
  • Çanakkale Merkez: Jülide İskenderoğlu
  • Çanakkale Biga: Bülent Erdoğan
  • Çanakkale Gökçeada: Yıldıray Ölçek
  • Muğla Seydikemer: Bayram Önder Akdenizli
  • Çanakkale Lapseki: Eyüp Yılmaz
  • Çanakkale Bozcaada: Mustafa Mutay
  • Çanakkale Ezine: Güray Yüksel
  • Çanakkale Çan: Ersin Çetin
  • Muğla Dalaman: Muhammet Karakuş
  • Çanakkale Gelibolu: Ali Kamil Soyuak
  • Çanakkale Yenice: Veysel Acar
  • Çanakkale Bayramiç: Sadettin Arslan
  • Zonguldak Kilimli: Yunus Lütfi Çoban
  • Zonguldak Kilimli: Şener Aydın
  • Çanakkale Ayvacık: Ersan Sezer
  • Çanakkale Eceabat: Serkan Gündüz
  • Zonguldak Gökçebey: Sezgin Özdemir
  • Zonguldak Çaycuma: Necdet Dernek
  • Zonguldak Çaycuma: Ali Özdal
  • Muğla Yatağan: Mustafa Toksöz
  • Muğla Kavaklıdere: Mehmet Demir
  • Zonguldak Çaycuma: Turhan Okumuş
  • Muğla Ula: Özay Türkler
  • Zonguldak Çaycuma: Adil Düzlü
  • Muğla Marmaris: Serkan Yazıcı
  • Muğla Bodrum: Mehmet Tosun
  • Muğla Köyceğiz: Kamil Ceylan
  • Erzurum Horasan: Recep Karataş
  • Giresun Keşap: Tuncay Muhammet Arışan
  • Giresun Piraziz: Mahmut Esat Ayyıldız
  • Giresun Şebinkarahisar: Ömer Şentürk
  • Giresun Tirebolu: Ömer Hıdır
  • Giresun Yağlıdere: Ömer Bayram
  • Osmaniye Sumbas: Zeki Demiroğlu
  • Osmaniye Sumbas: Fatih Seyitoğlu
  • Isparta Aksu: Veli Kahraman
  • Balıkesir Altıeylül: Mesut Eray
  • Balıkesir Balya: Cüneyt Çalışkan
  • Balıkesir Bandırma: Mehmet Cemal Öztaylan
  • Balıkesir Bigadiç: Mustafa Göksel
  • Balıkesir Dursunbey: Ramazan Bahçavan
  • Balıkesir Gönen: Aydemir Gümüş
  • Balıkesir Karesi: Dinçer Orkan
  • Çankırı Orta: Ferhat Danacı
  • Konya Kadınhanı: İrfan Karaca
  • Sinop Merkez: Yakup Üçüncüoğlu
  • Konya Çeltik: Ali Meşe
  • Konya Ilgın: Ömer Apil
  • Edirne Meriç: Ahmet Dalga
  • Edirne Meriç: Göksel Tüfekçi
  • Diyarbakır Hani: Mehmet Fatih Kayhan
  • Diyarbakır Kocaköy: Şerafettin Yiğit
  • Sivas Merkez: Hilmi Bilgin
  • Diyarbakır Bağlar: Bedirhan Akyol
  • Erzurum Aziziye: Eyüp Tavlaşoğlu
  • Uşak Merkez: Mehmet Çakın
  • Niğde Merkez: Emrah Özdemir
  • Diyarbakır Hazro: Fuat Mehmetoğlu
  • Diyarbakır Kayapınar: Ali Rıza Fırat
  • Diyarbakır Dicle: Felat Aygören
  • Erzincan Kemaliye: Erdem Atmaca
  • Diyarbakır Çermik: Şehmus Karamehmetoğlu
  • Diyarbakır Lice: Abdulhalık Tuncay
  • Diyarbakır Bismil: Behiye Arslan
  • Kırşehir Merkez: Osman Arslan
  • Erzincan İliç: Mustafa Gürbüz
  • Diyarbakır Yenişehir: Muhammet Asena
  • Diyarbakır Eğil: Fırat Seydaoğlu
  • Yozgat Merkez: Celal Köse
  • Kastamonu Abana: Seda Oyar
  • Kastamonu Ağlı: Bülent Ergin
  • Kastamonu Bozkurt: Ekrem Acar
  • Şırnak Merkez: Mehmet Yarka
  • Erzurum Yakutiye: Mahmut Uçar
  • Kastamonu Doğanyurt: Ahmet Kaya
  • Erzurum Palandöken: Muhammet Sunar
  • Erzurum Oltu: Adem Çelebi
  • Şırnak Uludere: Çetin Babat
  • Kastamonu Devrekani: Engin Altıkulaç
  • Şırnak Uludere: Gürgin Ürek
  • Bolu Merkez: Sedat Bozoğlu
  • Şırnak İdil: Halef İnan
  • Kırklareli Pınarhisar: Sedef Yürükon
  • Şırnak Merkez: İdris Tunç
  • Kırklareli Pehlivanköy: Gündüz Hoşgör
  • Şırnak İdil: İkbalhan Haznedar
  • Kırklareli Lüleburgaz: Rasim Vatansever
  • Kastamonu Daday: Mehmet Apaydın
  • Şırnak Beytüşşebap: Kamil Dürmüş
  • Kırklareli Lüleburgaz: İbrahim Tuna
  • Şırnak Silopi: Medeni Tatar
  • Kastamonu Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz
  • Şırnak Merkez: Mehmet Şanlı
  • Şırnak Silopi: Nadir Tosun
  • Kırklareli Demirköy: Altuğ Erdem
  • Kastamonu Cide: Sadullah Serdar Ketenci
  • Şırnak Silopi: Nihat Mehmetoğlu
  • Kastamonu İnebolu: Mustafa Huner Özay
  • Kırklareli Vize: Hatice Çiğdem Zağra Öz
  • Kastamonu Hanönü: Serkan Uçar
  • Kırklareli Vize: Arif Kayık
  • Kastamonu Küre: Salih Turan
  • Uşak Ulubey: Veli Koçlu
  • Uşak Eşme: Hacı Mustafa Çetin
  • Denizli Pamukkale: Halil Pekdemir
  • Denizli Çameli: Cengiz Arslan
  • Uşak Eşme: Oktay Çetin
  • Adıyaman Besni: Reşit Alkan
  • Denizli Bekilli: Mustafa Çoban
  • Denizli Tavas: Hüseyin İnamlık
  • Uşak Banaz: Mehmet Cevizci
  • Denizli Kale: Mehmet Salih Sağınç
  • Denizli Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş
  • Denizli Merkezefendi: Ekrem Başer
  • Bartın Amasra: Ahmet Reis
  • Amasya Merkez: Mehmet Uyanık
  • Uşak Sivaslı: Bahri Azatçam
  • Denizli Babadağ: Murat Kumral
  • Denizli Bozkurt: Akif Bayar
  • Bartın Ulus: Hasan Hüseyin Uzun
  • Denizli Acıpayam: Fikret Gümüş
  • Uşak Sivaslı: Mehmet İncekara
  • Bartın Merkez: Mustafa Karaman
  • Denizli Çivril: Gürcan Güven
  • Denizli Baklan: Yusuf Gülsever
  • Denizli Çardak: Hüsnü Yılmaz
  • Uşak Sivaslı: Zafer Gün
  • Denizli Beyağaç: Mustafa Akçay
  • Denizli Güney: Halil Ayhan
  • Batman Merkez: Adil Sebati Ceylan
  • Batman Hasankeyf: Adnan Can
  • Batman Sason: İrfan Demir
  • Batman Kozluk: Mehmet Veysi Işık
  • Trabzon Akçaabat: Osman Nuri Ekim
  • Şırnak Cizre: Ömer Yıldız
  • Batman Gercüş: Gündüz Günaydın
  • Şırnak Güçlükonak: Abdulselam İmre
  • Trabzon Araklı: Hüseyin Avni Coşkun Çebi
  • Şırnak Uludere: Cehver Benek
  • Trabzon Arsin: İbrahim Küçük
  • Şırnak Merkez: Cemil Demir
  • Adıyaman Besni: Hasan Özdemir
  • Adıyaman Besni: Kemal Uysal
  • Trabzon Çaykara: Hanefi Tok
  • Adıyaman Besni: Bilal Durğut
  • Trabzon Dernekpazarı: Mehmet Aşık
  • Trabzon Düzköy: Selim Çelenk
  • Batman Beşiri: Sait Karabulut
  • Aydın İncirliova: Aytekin Kaya
  • Adıyaman Çelikhan: Mustafa Bulut
  • Trabzon Hayrat: Mehmet Nuhoğlu
  • Erzincan Refahiye: Çakmak Paçacı
  • Trabzon Köprübaşı: Ali Aydın
  • Trabzon Maçka: Koray Koçhan
  • Erzincan Üzümlü: Kenan Tat
  • Trabzon Of: Salim Salih Sarıalioğlu
  • Trabzon Ortahisar: Ergin Aydın
  • Trabzon Sürmene: Hüseyin Azizoğlu
  • Bilecik Merkez: Mustafa Yaman
  • Trabzon Tonya: Osman Beşel
  • Bilecik Osmaneli: Münür Şahin
  • Trabzon Vakfıkebir: Muhammet Balta
  • Trabzon Yomra: Abdulkadir Özdemir
  • Bilecik Pazaryeri: Zekiye Tekin
  • Kütahya Merkez: Kamil Saraçoğlu
  • Isparta Merkez: Şükrü Başdeğirmen
  • Isparta Atabey: Serdar Pehlivan
  • Isparta Eğirdir: Mustafa Özer
  • Isparta Eğirdir: Osman Özdemir
  • Isparta Gelendost: Mehmet Sezgin
  • Isparta Gönen: Mustafa Kaya
  • Isparta Gönen: Metin Kutsal
  • Isparta Merkez: Nuri Erdoğan
  • Isparta Merkez: Yahya Öztürk
  • Isparta Keçiborlu: Yusuf Murat Parlak
  • Isparta Keçiborlu: Ömür Yorulmaz
  • Isparta Senirkent: Kadir Heybeli
  • Isparta Senirkent: Hasan Arıkan
  • Isparta Sütçüler: İsmail Yurdabak
  • Isparta Uluborlu: Ahmet Oğuz Bakır
  • Isparta Yalvaç: Sürmeli Yağcı
  • Isparta Yalvaç: Ahmet Kelek
  • Isparta Yenişarbademli: Mehmet Özata
  • Isparta Şarkikaraağaç: Özcan Turhan
  • Isparta Şarkikaraağaç: Metin Akbulut
  • Edirne Uzunköprü: Samet Ertaş
  • Nevşehir Derinkuyu: Bülent Aksoy
  • Nevşehir Gülşehir: Fatih Çiftci
  • Bayburt Demirözü: Arslan Gürer
  • Nevşehir Kozaklı: Rıza Aydın
  • Aksaray Sultanhanı: Fahri Solak
  • Aksaray Güzelyurt: Ünal Demircioğlu
  • Aksaray Sarıyahşi: Fatih Ünsal
  • Nevşehir Ürgüp: Fahri Yıldız
  • Aksaray Eskil: Mustafa Zavlak
  • Bartın Ulus: Mustafa Bozkurt
  • Aksaray Gülağaç: Ahmet Us
  • Aksaray Ağaçören: Kemal Salman
  • Osmaniye Bahçe: İbrahim Baz
  • Bayburt Merkez: Mete Memiş
  • Aksaray Ortaköy: İzzet Demiryürek
  • Bartın Kurucaşile: Hulisi Sayın
  • Bartın Ulus: Yaşar Dönmez
  • Erzurum Pazaryolu: İbrahim Şahin
  • Bayburt Aydıntepe: Ahmet Aktaş
  • Niğde Bor: Serkan Baran
  • Muğla Milas: Rüştü Yiğitkaya
  • Niğde Ulukışla: Ali Uğurlu
  • Niğde Çiftlik: Serkan Güzel
  • Niğde Altunhisar: Neşet Doygun
  • Aydın Nazilli: Esat Ergüler
  • Niğde Çamardı: Ali Pınar
  • Aydın Didim: Kadri Kabak
  • Ardahan Hanak: Erdal Kurukaya
  • Bartın Merkez: Süleyman Özgün
  • Ardahan Göle: Yücel Akkoç
  • Ardahan Damal: Emrah Kenci
  • Şırnak Silopi: Ruşen Tellioğlu
  • Karabük Ovacık: Ahmet Şahin
  • Aydın Koçarlı: Nedim Kaplan
  • Aydın Kuyucak: Metin Ertürk
  • Burdur Merkez: Mehmet Şimşek
  • Aydın Yenipazar: Kıvanç İşbilen
  • Kayseri Melikgazi: Hacı Mustafa Palancıoğlu
  • Kayseri Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar
  • Burdur Bucak: İlyas Delen
  • Burdur Çavdır: Adem Göçer
  • Bitlis Merkez: Nesrullah Tanğlay
  • Bitlis Ahlat: Yavuz Gülmez
  • Kütahya Gediz: Muharrem Akçadurak
  • Muş Merkez: Feyat Asya
  • Kütahya Simav: Ahmet Kulat
  • Bitlis Güroymak: Eşref Mutlu
  • Kütahya Tavşanlı: Ali Özden
  • Kahramanmaraş Elbistan: Murat Mercan
  • Kütahya Dumlupınar: Ali Bursa
  • Bitlis Adilcevaz: Abdullah Akbaba
  • Burdur Kemer: İsmail Asan
  • Muş Bulanık: Yakup Kaya
  • Mersin Aydıncık: Ferat Aktan
  • Kütahya Altıntaş: Murat Koyak
  • Burdur Çeltikçi: Ahmet Ali Akyel
  • Kütahya Pazarlar: Bilal Demirci
  • Hakkari Şemdinli: Fahri Şakar
  • Muş Korkut: Haşim Arık
  • Kütahya Hisarcık: Fatih Çalışkan
  • Rize Merkez: Rahmi Metin
  • Kütahya Şaphane: Hasan Basri Mete
  • Bitlis Hizan: Yahya Şam
  • Rize Merkez: Musa Sureyya Balcı
  • Muş Malazgirt: Cengiz Altın
  • Rize Çayeli: Bayramali Sarı
  • Bitlis Mutki: Vahdettin Barlak
  • Rize Ardeşen: Ramazan Topçu
  • Burdur Gölhisar: İbrahim Sertbaş
  • Rize Merkez: Alaettin Serdar
  • Rize Merkez: Hasan Kara
  • Bitlis Güroymak: Hikmet Kardaş
  • Rize İyidere: Saffet Mete
  • Bitlis Mutki: Veysi Oğuz
  • Rize Kalkandere: Mehmet Yılmaz
  • Muş Hasköy: Suphi Işık
  • Rize Pazar: Ekrem Kılıç
  • Rize İkizdere: Abdi Ekşi
  • Rize Hemşin: Halim Kazim Bekar
  • Bitlis Adilcevaz: Mehmet Arif Tusun
  • Kırklareli Merkez: Mecit Göntürk
  • Hakkari Çukurca: Nazmi Demir
  • Rize Güneysu: Rıfat Özer
  • Bitlis Tatvan: Fettah Aksoy
  • Rize Fındıklı: Gürhan Kutluata
  • Rize Derepazarı: Şaban Kalça
  • Amasya Taşova: Bayram Öztürk
  • Rize Çayeli: İshak Karahan
  • Rize Çamlıhemşin: Ömer Altun
  • Muş Korkut: Cemal Demir
  • Rize Ardeşen: Said Yaşıyan
  • Bitlis Güroymak: İlhan Çetinsoy
  • Rize Çayeli: Hamza Saruhan
  • Muş Bulanık: Mehmet Emin Yıldırım
  • Hakkari Yüksekova: Fatih Arslan
  • Burdur Ağlasun: Ali Ulusoy
  • Muş Bulanık: Hüseyin Haydaroğulları
  • Muş Bulanık: Fikret Hamarat
  • Muş Bulanık: Gıyasettin Kaya
  • Muş Bulanık: Sami Özdemir
  • Muş Bulanık: Ayetullah Gündoğdu
  • Muş Varto: Abdulbari Han
  • Muş Malazgirt: Serhat Almaz
  • Muş Merkez: Rahmetullah Yaktı
  • Muş Hasköy: Rıdvan Sezigen
  • Manisa Ahmetli: Ahmet Alhan
  • Manisa Soma: Egemen Bülent Türkmen
  • Manisa Saruhanlı: Ekrem Cıllı
  • Manisa Kırkağaç: Fevzi Ok
  • Manisa Gölmarmara: Kamil Öz
  • Manisa Yunusemre: Mehmet Çerçi
  • Manisa Gördes: Muhammet Akyol
  • Manisa Akhisar: Ömer İşci
  • Manisa Köprübaşı: Regaip Topuz
  • Manisa Şehzadeler: Yavuz Kurt
  • Iğdır Merkez: Ülkü Öcal
  • Iğdır Tuzluca: Ahmet Sait Sadrettin Türkan
  • Kars Akyaka: Ergüder Toptaş
  • Kars Arpaçay: Zeki Elma
  • Uşak Banaz: Güngör Oral
  • Artvin Ardanuç: Emrah Yılmaz
  • Ağrı Merkez: Mehmet Salih Aydın
  • Uşak Karahallı: Ali Topçu
  • Yozgat Çandır: Mustafa Ertan Örgün
  • Artvin Arhavi: Turgay Ataselim
  • Yozgat Kadışehri: Şabettin Aksoy
  • Yozgat Sorgun: Murat Gürbüz
  • Ağrı Eleşkirt: Ramazan Yakut
  • Artvin Borçka: Ahmet Erdem
  • Artvin Kemalpaşa: Harun Altınsoy
  • Artvin Hopa: Ati Utku Cihan
  • Uşak Sivaslı: Osman Bulut
  • Artvin Murgul: Hasan Çavuş
  • Artvin Şavşat: Durmuş Aydin
  • Tunceli Hozat: Ali Haydar Tunçel
  • Artvin Yusufeli: Mustafa Demirkıran
  • Artvin Merkez: Mehmet Kocatepe
  • Tunceli Nazımiye: Serdar Parlak
  • Tunceli Pülümür: Çağnur Kılıçoğlu
  • Adıyaman Gerger: Erkan Aksoy
  • Tunceli Mazgirt: Ali Aydın
  • Bingöl Merkez: Erdal Arıkan
  • Bingöl Genç: Mehmet Zeki Dirik
  • Bingöl Solhan: Abdulhakim Yıldız
  • Bingöl Karlıova: Veysi Bingöl
  • Bingöl Kiğı: Hikmet Özüağ
  • Bingöl Yayladere: Nadir Ergin
  • Adıyaman Merkez: Ziya Polat
  • Bingöl Adaklı: Zeki Işık
  • Bingöl Merkez: Mehmet Akif Günerigök
  • İstanbul Adalar: Uğur Sina Şen
  • Adıyaman Samsat: Halil Fırat
  • Bingöl Solhan: Mustafa Döner
  • Bingöl Merkez: Nusret Koçin
  • İstanbul Çekmeköy: Ahmet Poyraz
  • Siirt Merkez: Ekrem Olğaç
  • İstanbul Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu
  • Siirt Eruh: Cevher Çiftçi
  • İstanbul Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı
  • Adıyaman Kahta: Memet Can Hallaç
  • Siirt Baykan: Ekrem Erdem
  • Ağrı Tutak: Fevzi Sayan
  • Siirt Tillo: İdham Aydın
  • Siirt Şirvan: Necat Cellek
  • İstanbul Avcılar: Abdullah Küçükoğlu
  • Siirt Kurtalan: Nevzat Karaatay
  • Siirt Pervari: Teyyar Özcan
  • İstanbul Esenler: Mehmet Tevfik Göksu
  • İstanbul Esenyurt: Hamit Öncü
  • İstanbul Eyüpsultan: Deniz Köken
  • İstanbul Fatih: Mehmet Ergün Turan
  • Adıyaman Kahta: İsmet Çetinkaya
  • İstanbul Bağcılar: Abdullah Özdemir
  • Adıyaman Kahta: Mehmet Turan
  • İstanbul Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
  • İstanbul Bahçelievler: Hakan Bahadır
  • İstanbul Bakırköy: Ali Talip Özdemir
  • Osmaniye Düziçi: Ökkeş Aksoy
  • İstanbul Güngören: Bünyamin Demir
  • İstanbul Başakşehir: Yasin Kartoğlu
  • İstanbul Bayrampaşa: İlknur Kovaç Bayraktar
  • İstanbul Beykoz: Murat Aydın
  • İstanbul Beylikdüzü: Mustafa Günaydın
  • İstanbul Kadıköy: Veli Arslan
  • İstanbul Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
  • İstanbul Kağıthane: Mevlüt Öztekin
  • Diyarbakır Ergani: Kemal Atabey
  • İstanbul Kartal: Hüseyin Karakaya
  • Diyarbakır Çüngüş: Ali Suat Akmeşe
  • Diyarbakır Sur: Mehmet Dilek
  • Diyarbakır Kulp: Ömer Faruk Yeprem
  • Diyarbakır Çınar: Davut Arzu
  • Adana Ceyhan: Erol Kahraman
  • Diyarbakır Silvan: Mehmet Işıktaş
  • İstanbul Büyükçekmece: Recep Erol
  • İstanbul Çatalca: Mesut Üner
  • Afyonkarahisar Dazkırı: Fatih Çiçek
  • İstanbul Zeytinburnu: Ömer Arısoy
  • Adıyaman Sincik: Mehmet Yakan
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Mehmet Aldırmaz
  • Elazığ Merkez: Şahin Şerifoğulları
  • Elazığ Alacakaya: Başaran Yaşlı
  • Elazığ Keban: Fethiye Atlı
  • Elazığ Kovancılar: Mehmet Nuri Çolak
  • Afyonkarahisar Bayat: Halilibrahim Bodur
  • İstanbul Üsküdar: Hilmi Türkmen
  • Elazığ Palu: Vahdettin Demirtaş
  • Afyonkarahisar Bolvadin: Fatih Kayacan
  • Adana Aladağ: Mustafa Akgedik
  • Elazığ Ağın: Şeref Çakar
  • İstanbul Küçükçekmece: Aziz Yeniay
  • Elazığ Arıcak: Mehmet Yılmaz Yalçınkaya
  • İstanbul Ümraniye: İsmet Yıldırım
  • Elazığ Baskil: İhsan Akmurat
  • Elazığ Sivrice: Fethi Atagün
  • İstanbul Maltepe: Kadem Ekşi
  • İstanbul Tuzla: Şadi Yazıcı
  • Elazığ Maden: Musa Orhan
  • Kars Selim: Coşkun Altun
  • Afyonkarahisar Çay: Hüseyin Atlı
  • İstanbul Şişli: Gökhan Yüksel
  • İstanbul Pendik: Ahmet Cin
  • Afyonkarahisar Çobanlar: Ali Altuntaş
  • Yozgat Saraykent: Ahmet Öçal
  • İstanbul Sancaktepe: Şeyma Döğücü
  • Afyonkarahisar Dinar: Nihat Sarı
  • Gümüşhane Merkez: Ercan Çimen
  • İstanbul Sarıyer: Hüseyin Coşkun
  • Afyonkarahisar Emirdağ: Serkan Koyuncu
  • Osmaniye Hasanbeyli: Şevket Yumrutepe
  • İstanbul Sultanbeyli: Ali Tombaş
  • Gümüşhane Şiran: Kadir Yıldız
  • İstanbul Sultangazi: Abdurrahman Dursun
  • Adıyaman Tut: Ercan Öncebe
  • İstanbul Şile: İlhan Ocaklı
  • Karaman Merkez: Mevlüt Akgün
  • Osmaniye Merkez: Mehmet Özer
  • Yozgat Yerköy: Fatih Arslan
  • Afyonkarahisar Evciler: Ali Dede Savaş
  • Osmaniye Düziçi: Ahmet Uğur İlker Kösek
  • Afyonkarahisar Hocalar: Ali Arslan
  • Yozgat Aydıncık: Mustafa Tekçam
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Emine Gökçe
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Erdal Karaman
  • Gümüşhane Kelkit: Ünal Yılmaz
  • Gümüşhane Köse: Seyhan Tok
  • Mardin Artuklu: Mehmet Tatlıdede
  • Mardin Dargeçit: Mehmet Cüneyt Aksoy
  • Gümüşhane Torul: Hüseyin Zengin
  • Kayseri Talas: Mustafa Yalçın
  • Mardin Midyat: Veysi Şahin
  • Mardin Ömerli: Hüsamettin Altındağ
  • Gümüşhane Kürtün: Ahmet Kanat
  • Mardin Yeşilli: Hayrettin Demir
  • Karaman Ermenek: Eyyup Çayır
  • Mardin Savur: Engin Uğur Hamidi
  • Mardin Derik: Faruk Necimoğlu
  • Mardin Kızıltepe: Ali Ertaş
  • Mardin Mazıdağı: İlhameddin Belek
  • Mardin Nusaybin: Mehmet Çelik
  • Kayseri Hacılar: Bilal Özdoğan
  • Kayseri İncesu: Mustafa İlmek
  • Van Gürpınar: Hayrullah Tanış
  • Kayseri Develi: Adem Şengül
  • Kayseri Yahyalı: Esat Öztürk
  • Ardahan Çıldır: Kemal Yakup Azizoğlu
  • Ardahan Merkez: Yunus Baydar
  • Ardahan Posof: Cahit Ulgar
  • Kayseri Felahiye: Vural Coşkun
  • Van Çaldıran: Ferman Yıldırım
  • Kayseri Yeşilhisar: Halit Taşyapan
  • Van Muradiye: Yıldırım Eyyübi Mehmetağaoğlu
  • Sivas Akıncılar: Hasan Şen
  • Kırşehir Mucur: Osman Demir
  • Kırşehir Kaman: Emre Demirci
  • Sivas Altınyayla: Sinan Akbulut
  • Ardahan Göle: İlhan Gültekin
  • Kırşehir Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu
  • Kayseri Tomarza: Davut Şahin
  • Muş Merkez: Mehmet Şerif Yücekök
  • Van Tuşba: Süleyman Oflas
  • Kayseri Akkışla: Ayhan Arslan
  • Burdur Yeşilova: Nuri Özbek
  • Van Gevaş: Murat Sezer
  • Kırşehir Akpınar: Orhan Borhan
  • Kastamonu İhsangazi: Ufuk Ayvacı
  • Muş Merkez: Suphi Özbayam
  • Kırşehir Boztepe: Mahmut Dalgalı
  • Kastamonu Pınarbaşı: Serkan Arı
  • Muş Merkez: Bahri Fırat
  • Burdur Tefenni: Onur Çelik
  • Van Edremit: İsmail Say
  • Kırşehir Akçakent: Yılmaz Kılıç
  • Muş Merkez: Salih Çakmak
  • Kastamonu Seydiler: Vural Arslan
  • Van Başkale: Lukman Ertuş
  • Kastamonu Şenpazar: Cem Çınar
  • Kastamonu Taşköprü: Hüseyin Arslan
  • Van Özalp: Atakan Gönülçeken
  • Kastamonu Tosya: Kazım Şahin
  • Van Çatak: Abdurrahman Şeylan
  • Kastamonu Azdavay: Osman Nuri Civelek
  • Iğdır Aralık: Mustafa Güzelkaya
  • Iğdır Merkez: Osman Toka
  • Iğdır Merkez: Rıdvan Yeşil
  • Muş Merkez: Mehmet Şirin Yılmaz
  • Muş Merkez: İlhan Çiftçi
  • Muş Merkez: Osman Ek
  • Amasya Suluova: Fatih Üçok
  • Amasya Merzifon: Fatih Sütcü
  • Osmaniye Düziçi: Doğan Öztürk
  • Tokat Merkez: Eyüp Eroğlu
  • Bilecik Bozüyük: Hüsnü Ersoy
  • Bilecik Gölpazarı: Hayri Suer
  • Tokat Başçiftlik: Şaban Bolat
  • Bilecik İnhisar: Nihal Arslan
  • Van İpekyolu: İsa Berge
  • Tokat Almus: Yüksel Mırzaoğlu
  • Tokat Artova: Ali Güner
  • Ağrı Patnos: Abdulhalık Taşkın
  • Tokat Erbaa: Ömer Çetin
  • Tokat Niksar: Semih Tepebaşı
  • Tokat Pazar: Erdoğan Yılmaz
  • Sinop Saraydüzü: Hasan Peker
  • Sinop Erfelek: Mehmet Uzun
  • Sivas Divriği: Özcan Çetin
  • Sinop Boyabat: Ferhat Yıldız
  • Sivas Doğanşar: Hasan Hüseyin Karataş
  • Burdur Altınyayla: Ahmet Serttaş
  • Sivas Gemerek: Remzi Kılıçdağı
  • Adıyaman Gölbaşı: Mahmut Turan
  • Aydın Karpuzlu: Hilmi Dönmez
  • Sinop Durağan: Necmettin Ermiş
  • Adıyaman Gölbaşı: Orhan Orhan
  • Sivas Gölova: Tevfik Ayan
  • Aydın Köşk: Nuri Güler
  • Adıyaman Gölbaşı: Hakan Toydaş
  • Sivas Gürün: Turgay Aslantaş
  • Aydın Çine: Ali Dinçer
  • Aydın Buharkent: Mehmet Erol
  • Sivas Hafik: Habip Görler
  • Sivas İmranlı: Ali Ürek
  • Kütahya Emet: Ali Ceyhan
  • Burdur Gölhisar: Ali Coşkun
  • Sivas Kangal: Mehmet Öztürk
  • Burdur Çavdır: Yusuf Akkaya
  • Sivas Koyulhisar: Aşkın Fırat
  • Sivas Suşehri: Fazlı Yüksel
  • Hakkari Yüksekova: Dırbaz Büyüksu
  • Hakkari Merkez: İsmet Ölmez
  • Şırnak Güçlükonak: Bilal Aktuğ
  • Şırnak İdil: Dilaver Keleşoğlu
  • Şırnak Uludere: Sadık Yıldırım
  • Bilecik Yenipazar: Güray Karamankaya
  • Sivas Yıldızeli: Mehmet Sabit Karakaş
  • Hakkari Merkez: İsmail Demirci
  • Hakkari Derecik: Şükrü Çetinkaya
  • Yozgat Çayıralan: Şahin Şahiner
  • Yozgat Şefaatli: Zeki Bozkurt
  • Ağrı Hamur: Cezmi Ergül
  • Yozgat Akdağmadeni: Ferudun Daştan
  • Yozgat Yenifakılı: Cevdet Aslan
  • Yozgat Çekerek: Eyyup Çakır
  • Adıyaman Besni: Gülfer Ağır
  • Yozgat Sarıkaya: Osman Gözan
  • Isparta Şarkikaraağaç: Ali Göçer
  • Erzincan Çayırlı: Atınç Bahadır
  • Yozgat Boğazlıyan: Gökhan Coşar
  • Erzincan Kemah: Recep İlter
  • Erzincan Merkez: Musa Zengin
  • Erzincan Merkez: Kadir Akar
  • Erzincan Otlukbeli: Vahdet Ercan
  • Erzincan Üzümlü: Onur Bilen
  • Erzincan Tercan: Alper Murat Müftüoğlu
  • Amasya Gümüşhacıköy: Cüneyt Karadeniz
  • Erzincan Tercan: Enver Akyıldız
  • Erzincan Tercan: Zafer Kaya
  • Erzincan Tercan: Emrullah Selçuk
  • Batman Merkez: Hüseyin Geylani
  • Batman Kozluk: Fırat Karabulut
  • Batman Beşiri: Musa Kıyanç
  • Batman Gercüş: Abdulmuttalip Bademci
  • Batman Sason: Abdullah Bil
  • Van Erciş: Fatih Çiftci
  • Elazığ Karakoçan: Mustafa Aydın
  • Van Bahçesaray: Remzi Orhan
  • Manisa Demirci: Erkan Kara
  • Van Saray: Mehmet Minfer Çelebi
  • Bitlis Ahlat: Abdurrahim Altındal
  • Bitlis Merkez: Kerem Çabuk
  • Tokat Reşadiye: Kazım Elmas
  • Tokat Sulusaray: Halil Demirkol
  • Tokat Turhal: Ümit Soylu
  • Tokat Yeşilyurt: Kübra Sever Taşkıran
  • Tokat Zile: Mustafa Taştan
  • Siirt Baykan: Murat Akgün
  • Siirt Baykan: Tayyar Lale
  • Siirt Merkez: Ferzent Çiçek
  • Siirt Pervari: Gürgün Özdemir
  • Siirt Kurtalan: Hasan Nas
  • Elazığ Merkez: Nihat Doğan
  • Elazığ Merkez: Aydın Ayaz
  • Elazığ Arıcak: Cihan Yılmaz
  • Elazığ Palu: Hüseyin Ataş
  • Elazığ Karakoçan: Mehmet Gürbüz
  • Elazığ Arıcak: Sıddık Bayrak
  • Elazığ Arıcak: Yılmaz Yegül
  • Elazığ Merkez: Mehmet Mustafa Ayaz
  • Elazığ Merkez: Taner Baytaşoğlu
  • Adıyaman Merkez: Mesut Keleş
  • Adıyaman Merkez: Ramazan Okutan
  • Adıyaman Besni: İbrahim Karademir
  • Adıyaman Çelikhan: Yusuf Arıcı
  • Adıyaman Gölbaşı: Ali Azık
  • Adıyaman Sincik: Mehmet Korkut
  • Afyonkarahisar Merkez: Sait Eğsen
  • Afyonkarahisar Merkez: Ender Kiraz
  • Afyonkarahisar Merkez: Aziz Eruslu
  • Afyonkarahisar Merkez: Halil Çelik
  • Afyonkarahisar Merkez: Yücel Şahin
  • Afyonkarahisar Merkez: Şahabettin Kavlak
  • Afyonkarahisar Merkez: İsa Atay
  • Afyonkarahisar Merkez: Murat Karamoçu
  • Afyonkarahisar Merkez: Abdullah Çelik
  • Afyonkarahisar Merkez: Halil Kaya
  • Afyonkarahisar Merkez: Cengiz Taşpınar
  • Afyonkarahisar Merkez: Mehmet Selek
  • Afyonkarahisar Merkez: Ali Tabak
  • Afyonkarahisar Merkez: Ahmet Poyraz
  • Afyonkarahisar Başmakçı: Tuncer Kerpiç
  • Afyonkarahisar Bolvadin: Süreyya Güvenir
  • Afyonkarahisar Bolvadin: Tahsin Hanlı
  • Afyonkarahisar Çay: Gökay Akay
  • Afyonkarahisar Çay: Şevki Kara
  • Afyonkarahisar Çobanlar: Murat Zıbak
  • Afyonkarahisar Dinar: Süleyman Çetinkaya
  • Afyonkarahisar Dinar: Hasan Akyıldız
  • Afyonkarahisar Emirdağ: Ömer Mısır
  • Afyonkarahisar Emirdağ: Hakkı Tekin
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Mehmet Akif Ersoy
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Mustafa Güngör
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Mustafa Demiray
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Niyazi Akgedik
  • Afyonkarahisar İscehisar: Seyhan Kılınçarslan
  • Afyonkarahisar İscehisar: Adem Tokdemir
  • Afyonkarahisar Kızılören: Hüseyin Korkmaz
  • Afyonkarahisar Sandıklı: Süleyman Kaynak
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Osman Geyik
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Hacı Candan
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Kamil Kavas
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Erol Karabacak
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Zülkarni Davas
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Hakan Şahin
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Vedat Kocatürk
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Ünal Çelikkol
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Hüseyin Çalış
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Adem Yetişkin
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Mustafa Ünay
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Şemsettin Kol
  • Afyonkarahisar Şuhut: İbrahim Eroğlu
  • Afyonkarahisar Şuhut: Mesut Ulusoy
  • Ağrı Diyadin: Rıfat Polat
  • Ağrı Doğubayazıt: Cengiz Çelik
  • Ağrı Eleşkirt: Alparslan Yavuz
  • Ağrı Eleşkirt: Selami Demirtaş
  • Ağrı Eleşkirt: Nurettin Öztürk
  • Ağrı Patnos: Veysi Durak
  • Ağrı Taşlıçay: İsmet Taşdemir
  • Aksaray Merkez: Hacı Hüseyin Cansu
  • Aksaray Merkez: Hasan Hüseyin Akyol
  • Aksaray Merkez: Mehmet Yiğit
  • Aksaray Merkez: Metin Dağ
  • Aksaray Merkez: Adem Baylan
  • Aksaray Merkez: Ali Altınsoy
  • Aksaray Merkez: Şeref Kürlek
  • Aksaray Merkez: Ömer Ok
  • Aksaray Gülağaç: İsmail Kav
  • Aksaray Gülağaç: Mustafa Baymışlıoğlu
  • Aksaray Gülağaç: Aziz Aslan
  • Aksaray Güzelyurt: Ali Köksal
  • Aksaray Güzelyurt: Levent Çevik
  • Amasya Merkez: Ahmet Kemal Dayıoğlu
  • Amasya Göynücek: Kemal Şahin
  • Amasya Hamamözü: Cihan Demir
  • Ankara Güdül: Muzaffer Yalçın
  • Ankara Haymana: Özdemir Turgut
  • Ankara Kahramankazan: Serhat Oğuz
  • Ankara Keçiören: Zafer Çoktan
  • Ankara Kızılcahamam: Süleyman Acar
  • Ankara Mamak: Asım Balcı
  • Ankara Nallıhan: İsmail Öntaş
  • Ankara Pursaklar: Ertuğrul Çetin
  • Ankara Sincan: Murat Ercan
  • Ankara Şereflikoçhisar: Memiş Çelik
  • Ankara Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan
  • Aydın Bozdoğan: Ufuk Altıntaş
  • Aydın Kuşadası: Mustafa Gökçe
  • Bayburt Merkez: Nahit Binbir
  • Bayburt Demirözü: Mikdat Şeker
  • Bilecik Merkez: Burak Erberber
  • Bilecik Merkez: Kemal Gergin
  • Bilecik Bozüyük: Selim Tuna
  • Çanakkale Ayvacık: Halil Zahit Mert
  • Çanakkale Biga: Adnan Pastırmacı
  • Çanakkale Biga: Ahmet Elbi
  • Çanakkale Çan: Tuncay Göymen
  • Çanakkale Merkez: Cüneyt Aksu
  • Çanakkale Ezine: Mevlüt Oruçoğlu
  • Çanakkale Gelibolu: Hakkı Uysal
  • Çanakkale Gelibolu: Mert Nizamoğlu
  • Çanakkale Lapseki: Recep Sezgin
  • Çanakkale Lapseki: İlker Uzunçakır
  • Çanakkale Yenice: İbrahim Taşkın
  • Çankırı Atkaracalar: İlyas Ertürk
  • Çankırı Çerkeş: Ramazan Yarım
  • Çankırı Orta: Hasan Hüseyin Kaşıkcı
  • Çankırı Orta: Salim Doğan
  • Çankırı Orta: Kadir Dede
  • Çorum Merkez: Necmettin Yalçın
  • Çorum Ortaköy: Mehmet Çelik
  • Çorum Sungurlu: Ömer Tök
  • Edirne Keşan: Ferat Gülver
  • Edirne Keşan: Mustafa Türker
  • Erzurum Aşkale: Şenol Polat
  • Erzurum Çat: Seyhun Saydın
  • Erzurum Hınıs: Serdal Şan
  • Erzurum Karaçoban: Sedat Gümüş
  • Erzurum Karayazı: Savcı Şaka
  • Erzurum Köprüköy: Osman Belli
  • Erzurum Narman: Aydemir Adem Kınalı
  • Erzurum Pasinler: Ünsal Sertoğlu
  • Erzurum Tekman: Mustafa Ergin
  • Erzurum Tortum: Muammer Yiğider
  • Giresun Bulancak: Harun Kalıntaş
  • Giresun Dereli: Adem Önal
  • Giresun Espiye: Halil İbrahim Sarıkaya
  • Giresun Eynesil: Mustafa Eren
  • Giresun Yağlıdere: Harun Öztürk
  • Gümüşhane Merkez: Abdulkerim Uçan
  • Gümüşhane Kelkit: Ahmet Mağat
  • Gümüşhane Kelkit: Selvet Söylemez
  • Gümüşhane Kelkit: Muharrem Kartal
  • Gümüşhane Kelkit: Mürsel Türkel
  • Gümüşhane Kelkit: Mustafa Nas
  • Gümüşhane Kürtün: Aynur Zorlu Kaya
  • Gümüşhane Şiran: Bayram Sarı
  • Hakkari Yüksekova: Çayan Çiçek
  • Karaman Ayrancı: Avni Gümüşalan
  • Karaman Ermenek: Bayram Civil
  • Karaman Ermenek: Muhittin Tuncel
  • Karaman Merkez: Hikmet Yirşen
  • Karaman Merkez: Erhan Çalışkan
  • Karaman Kazımkarabekir: Durmuş Demir
  • Karaman Sarıveliler: Mehmet Ali Yılmaz
  • Karaman Sarıveliler: Mustafa Koruk
  • Kars Digor: Nebi Kerenciler
  • Kars Digor: Ömer Vargün
  • Kars Kağızman: Nuri Turan
  • Kars Sarıkamış: Medeni Çetinkaya
  • Kars Susuz: Murat Uray
  • Kastamonu Araç: Süleyman Yazkan
  • Kırıkkale Delice: Nuh Şahin
  • Kırıkkale Merkez: Osman Erdoğan
  • Kırşehir Kaman: Adem Bıcakcı
  • Kütahya Aslanapa: Necati Kulik
  • Kütahya Çavdarhisar: Bekir Kocaman
  • Kütahya Domaniç: Ahmet Özoğul
  • Kütahya Domaniç: Emin Taşgın
  • Kütahya Gediz: Ercan Şimşek
  • Kütahya Gediz: Kerim Şahin
  • Kütahya Gediz: Halil Karakaş
  • Kütahya Merkez: Mahmut Yol
  • Kütahya Simav: Yakup Oran
  • Kütahya Simav: İlhan Okumuş
  • Kütahya Simav: Cahit Onar
  • Kütahya Simav: Mehmet Albayrak
  • Kütahya Simav: Feridun Aktay
  • Kütahya Simav: İbrahim Yavuz
  • Kütahya Tavşanlı: Hasan Yazkan
  • Kütahya Tavşanlı: Erhan Demiray
  • Kütahya Tavşanlı: Adnan Korkmaz
  • Kütahya Tavşanlı: Süleyman Uygun
  • Nevşehir Acıgöl: Yasin Güneş
  • Nevşehir Acıgöl: Olcay Günbey
  • Nevşehir Avanos: Yaşar Yazıcı
  • Nevşehir Avanos: Erdal Yorgancı
  • Nevşehir Avanos: Abdülkadir Macit
  • Nevşehir Derinkuyu: Cengiz Çavdar
  • Nevşehir Hacıbektaş: Hacı Kaya
  • Nevşehir Merkez: Hüseyin Çetinkaya
  • Nevşehir Merkez: Kemal Özdemir
  • Nevşehir Merkez: Mustafa Durmaz
  • Nevşehir Merkez: Dursun Neiş
  • Nevşehir Merkez: Halit Elma
  • Nevşehir Merkez: Süleyman Özçelik
  • Nevşehir Merkez: Sadi Arısoy
  • Nevşehir Merkez: Osman Süslü
  • Nevşehir Ürgüp: Mustafa Ateş
  • Niğde Altunhisar: Kamil Demiralp
  • Niğde Altunhisar: Şamma Öztürk
  • Niğde Bor: Serdal Altunkaynak
  • Niğde Bor: Ali Soylugan
  • Niğde Bor: Yusuf Kurt
  • Niğde Çiftlik: Muhterem Demir
  • Niğde Çiftlik: Ümit Soylu
  • Niğde Çiftlik: Rüstem Cullaz
  • Niğde Merkez: Okan Çamur
  • Niğde Merkez: Safa Erol
  • Niğde Merkez: Fazlı Battal
  • Niğde Merkez: Yıldıray Tok
  • Niğde Merkez: Mustafa Kamar
  • Niğde Merkez: Ercan Şayhan
  • Niğde Merkez: Bayram Uzan
  • Niğde Merkez: Babaoğlan Altun
  • Niğde Merkez: Emin Yılmaz
  • Niğde Merkez: İsmail Tereci
  • Niğde Merkez: Ünal Topal
  • Niğde Merkez: Şükrü Özdemir
  • Niğde Merkez: Musa Günay
  • Niğde Merkez: Nurettin Yurtsever
  • Niğde Merkez: Hüseyin Alp
  • Osmaniye Düziçi: Abbas Yeşildemir
  • Osmaniye Kadirli: Mustafa Büyükbozduğan
  • Sinop Gerze: Hüseyin Yüksek
  • Sivas Altınyayla: Mehmet Tek
  • Sivas Merkez: Ferhat Aktaş
  • Sivas Şarkışla: Hakverdi Bulut
  • Sivas Şarkışla: Temel Toy
  • Sivas Yıldızeli: Hüseyin Kırışkuzu
  • Sivas Zara: Kenan Oğuzhan
  • Şanlıurfa Karaköprü: Metin Baydilli
  • Şanlıurfa Viranşehir: Salih Ekinci
  • Tokat Almus: Cuma Çoban
  • Tokat Almus: Ahmet Baydoğan
  • Tokat Almus: Adem Çerit
  • Tokat Almus: Temel Karahan
  • Tokat Almus: Osman Can Altundağ
  • Tokat Başçiftlik: Ali Kocabay
  • Tokat Erbaa: Muhittin Hünerci
  • Tokat Erbaa: Mehmet Başar
  • Tokat Erbaa: Halit Üstün
  • Tokat Niksar: Ayhan Öztürk
  • Tokat Niksar: Mehmet Çorak
  • Tokat Niksar: Muharrem Aras
  • Tokat Niksar: Erol Ertaş
  • Tokat Niksar: Şahin Toktaş
  • Tokat Pazar: Cemalettin Bozkurt
  • Tokat Reşadiye: Mustafa Asker
  • Tokat Reşadiye: Osman Polat
  • Tokat Reşadiye: Yücel Gülbahar
  • Tokat Reşadiye: Erol Aydın
  • Tokat Reşadiye: Mustafa Şahin
  • Tokat Reşadiye: Ali Sırakaya
  • Tokat Merkez: Adem Akgül
  • Tokat Merkez: Orhan Gövce
  • Tokat Merkez: Turan Kapan
  • Tokat Merkez: Habib Han
  • Tokat Turhal: Osman İpek
  • Yalova Altınova: Ercan Reyhan
  • Yalova Altınova: Mustafa Yurt
  • Yalova Altınova: Mücahit Kaçar
  • Yalova Çınarcık: Mustafa Selvi
  • Yalova Çınarcık: Erkan Başkan
  • Yalova Çınarcık: Mustafa Küçükalran
  • Yalova Çiftlikköy: Oral Akoğlu
  • Yalova Merkez: Cem Gümüş
  • Yozgat Akdağmadeni: Şahin Arısoy
  • Yozgat Akdağmadeni: Mustafa Yılmaz
  • Yozgat Akdağmadeni: İlhan Koçak
  • Yozgat Aydıncık: Osman Uslu
  • Yozgat Boğazlıyan: Tuncay Erdoğan
  • Yozgat Boğazlıyan: Ferit Koçyiğit
  • Yozgat Boğazlıyan: Mustafa Uçar
  • Yozgat Boğazlıyan: Şaban Altıntaş
  • Yozgat Boğazlıyan: Mustafa Özer
  • Yozgat Çayıralan: Muammer Çetin
  • Yozgat Çekerek: Abdullah Gökçetürk
  • Yozgat Kadışehri: Zeki Şimşek
  • Yozgat Saraykent: Haydar Coşkun
  • Yozgat Saraykent: Ahmet Yaşar
  • Yozgat Sarıkaya: Talat İbiş
  • Yozgat Sorgun: Üzeyir Cansev
  • Yozgat Sorgun: Mustafa Kurul
  • Yozgat Sorgun: İsmail Biçer
  • Yozgat Sorgun: Önder Sungur
  • Yozgat Sorgun: Çetin Mertoğlu
  • Yozgat Sorgun: Ali Ünlü
  • Yozgat Sorgun: Nevzat Atak
AK PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - AK PARTİ (Adalet ve Kalkınma Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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