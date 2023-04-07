AK Parti Milletvekili adayları ne zaman açıklanacak? Aday listeleri 9 Nisan'da teslim edilecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAY AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede yer alan bakanların 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday olmalarına yönelik soru üzerine, "Kesinleştirdikten sonra bunların açıklamalarını da şöyle güzel bir törenle arkadaşlarımızın yerlerini, konumlarını, hatta listeyi malum vereceğiz. Bu liste de zaten Yüksek Seçim Kurulu'na verildikten sonra kim nerede hepsi ortaya çıkmış olacak. Kabinedeki arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı hâlâ devam ettiriyoruz. Onları da netleştirdikten sonra açıklarsak daha isabetli olabilir. Çünkü her an her şey değişebiliyor." değerlendirmesini yaptı." yanıtını vermişti.