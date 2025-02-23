AK Parti MKYK listesi 2025 kimler var? Yeni AK Parti MKYK üyeleri belli oldu mu?

MKYK NEDİR?

MKYK'nın açılımı, Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur. AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. Belirli kişilerden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olur ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder ancak MYK üyesi olamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol alır.