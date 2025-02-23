AK Parti MKYK listesi 2025 kimler var? Yeni AK Parti MKYK üyeleri belli oldu mu?
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu listesi belli oldu. AK Parti 8. Olağan Kongresi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla Ankara’da düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok açıklamasında değişim ve dönüşüm mesajı verirken gözler AK Parti’nin yeni yönetimine çevrildi. AK Parti MKYK’da asil üyelerin yanı sıra yedek üyeler belli oldu. Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu da yeniden belirlendi. Peki AK Parti MKYK listesi açıklandı mı, kimler var? AK Parti MKYK üyeleri kimler? İşte, AK Parti 8. Olağan Kongresine ilişkin bilgiler…
AK Parti MKYK listesinde yer alarak yönetimde görev alacak yeni isimler gündeme geldi. AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu’nda saat 11.00’da gerçekleştirilecek. Kongrenin ana sloganı Adında AK, ışığında istikbal" olarak belirlenirken özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada değişim mesajlarıyla dikkat çekmişti. Kulislerde birçok yeni ismin partide görevlendirileceği konuşulurken tüm dikkatler AK Parti Merkez Yönetim Kurulu Listesi’ne çevrildi. Peki AK Parti MKYK listesi üyeleri kimler? İşte, kongrede son durum…