Ak Parti olağanüstü büyük kongresi nerede, saat kaçta gerçekleşecek?
AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi için geri sayım sürüyor. "Türkiye Yüzyılı" ana sloganıyla gerçekleştirilecek Kongre için hazırlıklar sona erdi. Kongreye 3 Cumhurbaşkanı, 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi ile 150 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.Peki,Ak Parti kongresi nerede, saat kaçta gerçekleşecek?
AK Parti’nin Olağanüstü Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından yüz bin kişi Ankara'da buluşacak.7 Ekim Cumartesi günü (bugün) Ankara Arena'da gerçekleştirilecek AK Parti 4.Olağanüstü Kongresi saat 10.00'da başlayacak.