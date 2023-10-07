Ak Parti olağanüstü büyük kongresi nerede, saat kaçta gerçekleşecek?

AK Parti’nin Olağanüstü Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından yüz bin kişi Ankara'da buluşacak.7 Ekim Cumartesi günü (bugün) Ankara Arena'da gerçekleştirilecek AK Parti 4.Olağanüstü Kongresi saat 10.00'da başlayacak.