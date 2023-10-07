Ak Parti olağanüstü büyük kongresi nerede, saat kaçta gerçekleşecek?

AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi için geri sayım sürüyor. "Türkiye Yüzyılı" ana sloganıyla gerçekleştirilecek Kongre için hazırlıklar sona erdi. Kongreye 3 Cumhurbaşkanı, 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi ile 150 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.Peki,Ak Parti kongresi nerede, saat kaçta gerçekleşecek?

Ak Parti olağanüstü büyük kongresi nerede, saat kaçta gerçekleşecek? - 1

AK Parti’nin Olağanüstü Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından yüz bin kişi Ankara'da buluşacak.7 Ekim Cumartesi günü (bugün) Ankara Arena'da gerçekleştirilecek AK Parti 4.Olağanüstü Kongresi saat 10.00'da başlayacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ak Parti olağanüstü büyük kongresi nerede, saat kaçta gerçekleşecek? - 2

Ankara Spor Salonu'ndaki kongreye 3 Cumhurbaşkanı, 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi ile 150 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.
Kongreye 10 siyasi parti de davet edildi.

Ak Parti olağanüstü büyük kongresi nerede, saat kaçta gerçekleşecek? - 3

MKYK'DA YENİ İSİMLERE YER VERİLECEK

Kongrede, AK Parti MKYK'nın yeni üyeleri belirlenecek.


Ak Parti olağanüstü büyük kongresi nerede, saat kaçta gerçekleşecek? - 4

Partinin A Takımı olan MYK ise, MKYK üyelerinden oluşturulacak. AK Parti'nin yerel seçim hazırlıkları da kongre ile başlayacak.

Ak Parti olağanüstü büyük kongresi nerede, saat kaçta gerçekleşecek? - 5

ANKARA ARENA NEREDE?

Ankara Spor Salonu, Ankara'nın Ulus semtinde yer alan spor salonu. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası için yapılmıştır. VIP, loca ve portatif tribünler hariç 10.400 olan kapasite bu etkenlerle 13 bine kadar çıkmaktadır

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