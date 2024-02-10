AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı: Kare kare saldırı anı

AK Parti'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışma sırasında sokakta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı, Yeniay'ın bir dernekte bulunduğu sırada, aynı sokağın başından yapıldı ve bir kadın yaralandı. Saldırganlar, beyaz bir ciple olay yerine gelerek uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açtı. Saldırıda bir kadın vatandaş yaralandı. Saldırı güvenlik kameraları tarafından da kayıt edildi.

AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı: Kare kare saldırı anı - 1

İstanbul'da AK Partili Küçükçekmece belediye başkanı adayının seçim programı sırasında sokakta silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir kadın yaralandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı: Kare kare saldırı anı - 2

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülere göre saldırganları olay yerine beyaz bir ciple geldi.

AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı: Kare kare saldırı anı - 3

Araçtaki iki saldırgandan birisi aracın sağ camından, digeri de sol camından uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açtı.

AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı: Kare kare saldırı anı - 4

Saldırganların ateş etmesinin ardından araç hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı: Kare kare saldırı anı - 5

Araç uzaklaşırken bile saldırgan birkaç el daha ateş ediyor.

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