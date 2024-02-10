AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı: Kare kare saldırı anı
AK Parti'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışma sırasında sokakta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı, Yeniay'ın bir dernekte bulunduğu sırada, aynı sokağın başından yapıldı ve bir kadın yaralandı. Saldırganlar, beyaz bir ciple olay yerine gelerek uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açtı. Saldırıda bir kadın vatandaş yaralandı. Saldırı güvenlik kameraları tarafından da kayıt edildi.
İstanbul'da AK Partili Küçükçekmece belediye başkanı adayının seçim programı sırasında sokakta silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir kadın yaralandı.