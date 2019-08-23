AK Parti'de 18. yaş kutlaması
Anadolu Ajansı, NTV Haber
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen resepsiyonuna katıldı.
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1Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 17 yılı geride bıraktı.
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2AK Parti'nin 18’inci kuruluş yıldönümü bugün Ankara’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
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3Etkinliğe partinin kurucu üyeleri, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
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ERDOĞAN: BU KUTLU ÇATININ ALTINDAN AYRILANLARIN ESAMESİ OKUNMAMIŞTIRCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuştu. Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır" dedi.
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