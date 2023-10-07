AK Parti’de Büyük Kongre başladı | Yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım

AK Parti’de Büyük Kongre başladı. Partiyi yerel seçimlere taşıyacak yeni yönetim kadrosunun şekilleneceği kongreye yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım var. Salonda, “Cumhuriyetin yüz akı Türkiye’nin ortak aklı”, “Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri” ve “Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız” sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı. Salon dışında ise içeri giremeyenler için dev ekranlar kuruldu.

AK Parti’de Büyük Kongre başladı | Yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım - 1

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salona eşiyle birlikte giriş yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti’de Büyük Kongre başladı | Yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım - 2

Erdoğan daha sonra platformda, partilileri selamladı.

Sonrasında ise “Bizler”, “Yüzler”, “Sözler” ve “İzler” başlıklı AK Parti icraatları ve Türkiye Yüzyılı’nın anlatıldığı video izletildi.

AK Parti’de Büyük Kongre başladı | Yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım - 3

GENİŞ KATILIM

AK Parti’nin yeni yönetim kademesinin belirleneceği kongreye yurt içi ve yurt dışından geniş katılım var.

Kongreye, aralarında cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, meclis başkanı düzeyinde yabancı isimlerin de bulunduğu 30 ülkeden 200 yabancı temsilci katıldı.
AK Parti’de Büyük Kongre başladı | Yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım - 4

SABAH ERKEN SAATLERDE TOPLANDILAR

Kongre dolayısıyla ülkenin değişik yerlerinden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

AK Parti’de Büyük Kongre başladı | Yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım - 5

Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

AK Parti’de Büyük Kongre başladı | Yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım - 6

SALON DIŞINDA DEV EKRANLAR KURULDU

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.

Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

Salonun orta bölümünde Parti kurucuları, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkan Vekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.
AK Parti’de Büyük Kongre başladı | Yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım - 7

“TÜRKİYE YÜZYILI” AFİŞLERİ

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor.

Salonda, “Cumhuriyetin yüz akı Türkiye’nin ortak aklı”, “Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri” ve “Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız” sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.
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