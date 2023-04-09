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AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Mevcut milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde büyük bir değişim bekleniyor. 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için aday listesi bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; üç dönem kuralı ''istisnasız'' uygulandı. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor. En genç milletvekili adayının ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğu belirtiliyor.

AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Mevcut milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor - 1

AK Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne milletvekili listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor.

Milletvekili aday listesinin YSK’ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Mevcut milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor - 2

ÜÇ DÖNEM KURALI UYGULANDI

Buna göre, AK Parti’nin aday listesinde büyük bir değişim olacak. 27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor.

Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.

AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Mevcut milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor - 3

17 BAKAN ÜST SIRALARDAN ADAY

Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi.

AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Mevcut milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor - 4

KADIN SAYISINDA ARTIŞ

AK Parti’de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Mevcut milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor - 5

EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Mevcut milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor - 6

3 DÖNEMDEN LİSTE DIŞI KALANLAR

AK Parti'de 57 isim üç dönem kuralına takıldı. Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.

AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Mevcut milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor - 7
AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Mevcut milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor - 8
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