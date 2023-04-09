AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Mevcut milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor

17 BAKAN ÜST SIRALARDAN ADAY

Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi.