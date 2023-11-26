AK Parti’de yerel seçim için 81 ilde temayül yoklaması | İstanbul Büyükşehir Belediyesi aday adaylığı için 6 aday başvuru yaptı

YAVUZ: SON KARARI KOMİSYON VERECEK

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara’da temayül yoklaması sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Yavuz, “Tüm Türkiye'de teşkilat mensubu arkadaşlarımızın görüşünü almış ve bu görüşleri Sayın Cumhurbaşkanımıza saat 16.00 itibarıyla arz etmiş olacağız.” dedi.

Belediye başkanlığına aday olmak isteyen memurlar için son istifa tarihinin 1 Aralık olduğunu hatırlatan Yavuz, “Şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısı 8 bini aştı. Çok daha fazlasıyla müracaat olacak ve 10 binleri, belki 20 bin, 30 bini aşan bir şekilde aday müracaatının söz konusu olduğu bir tablo karşımıza çıkacak.” dedi.

Yavuz, partideki aday belirleme sürecinin sürdüğünü, son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yaptığı komisyonun vereceğini söyledi.