AK Parti’de yerel seçim için 81 ilde temayül yoklaması | İstanbul Büyükşehir Belediyesi aday adaylığı için 6 aday başvuru yaptı
Yerel seçim yaklaşıyor. AK Parti’de seçim hazırlıklarında bugün itibariyla yeni bir aşamaya girildi. Partinin aday belirleme sürecindeki önemli süreçlerinden biri olan temayül yoklaması, 81 ilde bugün gerçekleştirildi. İstanbul’da gerçekleştirilen yoklamada konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “İstanbul’umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler.” dedi.
AK Parti’de yerel seçim hazırlıklarında yeni bir aşamaya girildi.Adayların belirlenmesinde önemli süreçlerden biri olarak kabul edilen temayül yoklaması, bugün gerçekleştirildi.