AK Parti’de yerel seçim için 81 ilde temayül yoklaması | İstanbul Büyükşehir Belediyesi aday adaylığı için 6 aday başvuru yaptı

Yerel seçim yaklaşıyor. AK Parti’de seçim hazırlıklarında bugün itibariyla yeni bir aşamaya girildi. Partinin aday belirleme sürecindeki önemli süreçlerinden biri olan temayül yoklaması, 81 ilde bugün gerçekleştirildi. İstanbul’da gerçekleştirilen yoklamada konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “İstanbul’umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler.” dedi.

AK Parti’de yerel seçim için 81 ilde temayül yoklaması | İstanbul Büyükşehir Belediyesi aday adaylığı için 6 aday başvuru yaptı - 1

AK Parti’de yerel seçim hazırlıklarında yeni bir aşamaya girildi.

Adayların belirlenmesinde önemli süreçlerden biri olarak kabul edilen temayül yoklaması, bugün gerçekleştirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti’de yerel seçim için 81 ilde temayül yoklaması | İstanbul Büyükşehir Belediyesi aday adaylığı için 6 aday başvuru yaptı - 2

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılan yoklamada, 81 ilde yaklaşık 160 bin AK Partili oy kullandı.

AK Parti’de yerel seçim için 81 ilde temayül yoklaması | İstanbul Büyükşehir Belediyesi aday adaylığı için 6 aday başvuru yaptı - 3

Oylama sırasında tarafsızlığın korunması için komisyon üyesi olacak milletvekillerinin, kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi.

AK Parti’de yerel seçim için 81 ilde temayül yoklaması | İstanbul Büyükşehir Belediyesi aday adaylığı için 6 aday başvuru yaptı - 4

YAVUZ: SON KARARI KOMİSYON VERECEK

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara’da temayül yoklaması sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Yavuz, “Tüm Türkiye'de teşkilat mensubu arkadaşlarımızın görüşünü almış ve bu görüşleri Sayın Cumhurbaşkanımıza saat 16.00 itibarıyla arz etmiş olacağız.” dedi.

Belediye başkanlığına aday olmak isteyen memurlar için son istifa tarihinin 1 Aralık olduğunu hatırlatan Yavuz, “Şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısı 8 bini aştı. Çok daha fazlasıyla müracaat olacak ve 10 binleri, belki 20 bin, 30 bini aşan bir şekilde aday müracaatının söz konusu olduğu bir tablo karşımıza çıkacak.” dedi.

Yavuz, partideki aday belirleme sürecinin sürdüğünü, son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yaptığı komisyonun vereceğini söyledi.

AK Parti’de yerel seçim için 81 ilde temayül yoklaması | İstanbul Büyükşehir Belediyesi aday adaylığı için 6 aday başvuru yaptı - 5

İBB ADAY ADAYLIĞI İÇİN 6 BAŞVURU

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise İstanbul’da düzenlenen oylamaya başkanlık etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, “İstanbul’umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler.” dedi.

Şahin, “Genel Merkez olarak illerimiz, ilçelerimiz ve bütün yönetim kademelerimizde 31 Mart seçimlerinde en güzel, en parlak başarıyı elde etmek için çok titiz ve hassas bir çalışmayı yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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