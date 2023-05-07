AK Parti'den "Büyük İstanbul mitingi"

Ulusal ve uluslararası basının ilgi gösterdiği miting için alanda, basın ve medya kuruluşları için de 8 metre yüksekliğinde 6 bin metrekare genişliğinde iki katlı platform oluşturuldu. Basın mensupları da sabahın erken saatlerinden itibaren alanda yayın yapmaya başladı.