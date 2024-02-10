AK Parti'li adayın seçim çalışmasına silahlı saldırı anı: Araçtan ateş ettiler
AK Parti'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışma sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar, beyaz bir ciple olay yerine gelerek uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açtı. Saldırıda bir kadın vatandaş yaralandı. Olay anı ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul'da AK Partili belediye başkanı adayının seçim programı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir kadın yaralandı.