AK Parti'li adayın seçim çalışmasına silahlı saldırı anı: Araçtan ateş ettiler

AK Parti'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışma sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar, beyaz bir ciple olay yerine gelerek uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açtı. Saldırıda bir kadın vatandaş yaralandı. Olay anı ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AK Parti'li adayın seçim çalışmasına silahlı saldırı anı: Araçtan ateş ettiler - 1

İstanbul'da AK Partili belediye başkanı adayının seçim programı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir kadın yaralandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti'li adayın seçim çalışmasına silahlı saldırı anı: Araçtan ateş ettiler - 2

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntükerde saldırganların olay yerine beyaz bir ciple geldiği görülüyor.

AK Parti'li adayın seçim çalışmasına silahlı saldırı anı: Araçtan ateş ettiler - 3

Saldırganlar, aracın sağ ve sol arkacamlarından uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açtığı görülüyor.

AK Parti'li adayın seçim çalışmasına silahlı saldırı anı: Araçtan ateş ettiler - 4

Saldırganların ateş etmesinin ardından araç hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

AK Parti'li adayın seçim çalışmasına silahlı saldırı anı: Araçtan ateş ettiler - 5

Araç uzaklaşırken bile saldırgan birkaç el daha ateş ediyor.

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