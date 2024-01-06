AK Parti'nin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Gözler AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarında

AK Parti'de yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere özellikle büyükşehirlerin adayları merak ediliyor. Peki, tarih belli oldu mu, AK Parti'nin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

AK Parti'nin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Gözler AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarında - 1

AK Parti'nin İstanbul adayı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Toplantıda, 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının da açıklanması planlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti'nin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Gözler AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarında - 2

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ADAYLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

AK Parti'nin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Gözler AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarında - 3

Çelik, bu pazar açıklanacak adayların, büyükşehirler ve şehirlerin bir kısmını kapsayacağını belirtti.

AK Parti'nin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Gözler AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarında - 4

ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz 5 Ocak Cuma günü sona erecek olan belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularının uzatıldığını duyurdu.

Aday adayları 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'a kadar başvurularını yapabilecek.

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