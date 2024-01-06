AK Parti'nin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Gözler AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarında
AK Parti'de yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere özellikle büyükşehirlerin adayları merak ediliyor. Peki, tarih belli oldu mu, AK Parti'nin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?
AK Parti'nin İstanbul adayı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Toplantıda, 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının da açıklanması planlanıyor.