AK Parti'nin İstanbul mitingi
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" için Yenikapı Miting Alanı'na geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alanda bulunanlara hitap etti.
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1Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte helikopter ile Yenikapı miting alanına geldi.
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2Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, miting alanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.
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3Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağı ve parti flamalarını sallayıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahüratlarda bulundu.
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4Başbakan Binali Yıldırım ise Çengelköy İskelesi'nden vatandaşlarla birlikte vapurla Yenikapı'daki miting alanına geldi.
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5Mitinge Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bakanlar, milletvekilleri, milletvekili adayları da katıldı.
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6İstanbul Yenikapı'daki miting alanına gelen eski başbakanlardan Tansu Çiller gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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7Çiller, gazetecilerin “Siyasete dönecek misiniz?” sorusuna "Herkes bir söz söyler ama son sözü millet söyleyecektir. Bugün bir milli şuurla buradayım" dedi.
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Mitingin gerçekleştirileceği alana konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu.
Meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar yerleştirildi, vinçlere hoparlörler takıldı.
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Alana "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazılı dev pankartla AK Parti ve Türk bayrakları da asıldı.
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Miting için vatandaşlar alana gelmeye başlarken, güvenlik noktalarından alana girenlere AK Parti ve Türk bayraklarının yanı sıra su ve yağmurluk dağıtılıyor.
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Öte yandan, alanda sağlık görevlileri sedyelerle beklerken, alan dışında çok sayıda ambulans hazır tutuluyor.
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Vatandaşların ihtiyaçları için çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet de alana kuruldu.
Miting meydanı izdiham yaşanmaması için bariyerlerle kısım kısım ayrıldı.
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Televizyon kanalları ve medya mensupları mitingi kendilerine ayrılan platform ve meydan içerisinden takip edecek.
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14Miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, Yenikapı Mitingi Alanı'na rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımında seferler artırıldı.
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15Kazlıçeşme metro istasyonundan miting alanına ulaşım için servis otobüsleri de konuldu.
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16AK Parti’nin mitingi için 15 bin polisin görevlendirildi.
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