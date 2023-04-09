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AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?)

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) üç dönem kuralı nedeniyle 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday listesinde büyük bir değişim yaşandı. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişti. En genç milletvekili adayı ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabinedeki bakanlar listede üst sıralarda yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise listede yok.

AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 1

AK Parti'nin 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 2

ÜÇ DÖNEM KURALI UYGULANDI

27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişti. Parti kaynaklarına göre; uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.

AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 3

BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay- Ankara 3. Bölge 1. sıra

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - İstanbul 2. Bölge 1. sıra

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin- Ankara 2. Bölge 1. sıra

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu- Antalya 1. sıra

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank- Bursa 2. Bölge 1. sıra

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez- Eskişehir 1. sıra

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum- İstanbul 1. Bölge 1. sıra

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu- İzmir 1. Bölge 1. sıra

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar- Kayseri 1. sıra

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık– Osmaniye 1. sıra

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer- Ordu 1. sıra

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ– Şanlıurfa 1. sıra

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati– Mersin 1. Sıra

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi– Kahramanmaraş 1. sıra

Ticaret Bakanı Mehmet Muş– Samsun 1. sıra

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu– Trabzon 1. sıra

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ise listede yer almadığı öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş- İstanbul 3. Bölge 1. sıra

AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan- İzmir 2. Bölge 1. sıra

AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 4

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

Leyla Şahin Usta- Ankara 3. Bölge 2. sıra
Ömer İleri- Ankara 3. Bölge 3. sıra
Efkan Ala- Bursa 1. Bölge 1. sıra
Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. Bölge 2. sıra
Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra
Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra
Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra
Ömer Çelik– Adana 1. sıra
Erkan Kandemir– İstanbul 1. Bölge 2. sıra

AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 5

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Tuğrul Türkeş- Ankara 1. Bölge 1. Sıra

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

Eski bakanlardan Faruk Çelik- Artvin 1. Sıra

İsmail Ok- Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmişti)

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül- Gaziantep 1. sıra

Hulki Cevizoğlu(Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra

Umut Arman Sonay(Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge

Cerrah Halit Yerebakan- İstanbul 2. Bölge

Sevan Sıvacıoğlu(Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge

Yücel Arzen(Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölgeden

Şebnem Bursalı(Gazeteci) - İzmir’den

Mehmet Ali Çelebi- İzmir’den

Prof. Dr. Mehmet Şahin(Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş

Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra

Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra

AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 6

KADIN SAYISINDA ARTIŞ

AK Parti’de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 7

EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 8

3 DÖNEMDEN LİSTE DIŞI KALANLAR

AK Parti'de 57 isim üç dönem kuralına takıldı. Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.

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