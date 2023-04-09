AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?)

AK Parti'nin 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu.
27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişti. Parti kaynaklarına göre; uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay- Ankara 3. Bölge 1. sıra
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - İstanbul 2. Bölge 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin- Ankara 2. Bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu- Antalya 1. sıra
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank- Bursa 2. Bölge 1. sıra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez- Eskişehir 1. sıra
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum- İstanbul 1. Bölge 1. sıra
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu- İzmir 1. Bölge 1. sıra
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar- Kayseri 1. sıra
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık– Osmaniye 1. sıra
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer- Ordu 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ– Şanlıurfa 1. sıra
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati– Mersin 1. Sıra
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi– Kahramanmaraş 1. sıra
Ticaret Bakanı Mehmet Muş– Samsun 1. sıra
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu– Trabzon 1. sıra
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ise listede yer almadığı öğrenildi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş- İstanbul 3. Bölge 1. sıra
AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan- İzmir 2. Bölge 1. sıra
Leyla Şahin Usta- Ankara 3. Bölge 2. sıra
Ömer İleri- Ankara 3. Bölge 3. sıra
Efkan Ala- Bursa 1. Bölge 1. sıra
Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. Bölge 2. sıra
Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra
Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra
Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra
Ömer Çelik– Adana 1. sıra
Erkan Kandemir– İstanbul 1. Bölge 2. sıra
Tuğrul Türkeş- Ankara 1. Bölge 1. Sıra
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Eski bakanlardan Faruk Çelik- Artvin 1. Sıra
İsmail Ok- Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmişti)
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül- Gaziantep 1. sıra
Hulki Cevizoğlu(Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra
Umut Arman Sonay(Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge
Cerrah Halit Yerebakan- İstanbul 2. Bölge
Sevan Sıvacıoğlu(Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge
Yücel Arzen(Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölgeden
Şebnem Bursalı(Gazeteci) - İzmir’den
Mehmet Ali Çelebi- İzmir’den
Prof. Dr. Mehmet Şahin(Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş
Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra
Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra
AK Parti’de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.
Listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.
AK Parti'de 57 isim üç dönem kuralına takıldı. Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.