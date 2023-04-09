AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?)

BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay- Ankara 3. Bölge 1. sıra

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - İstanbul 2. Bölge 1. sıra

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin- Ankara 2. Bölge 1. sıra



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu- Antalya 1. sıra



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank- Bursa 2. Bölge 1. sıra



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez- Eskişehir 1. sıra



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum- İstanbul 1. Bölge 1. sıra



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu- İzmir 1. Bölge 1. sıra



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar- Kayseri 1. sıra



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık– Osmaniye 1. sıra



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer- Ordu 1. sıra



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ– Şanlıurfa 1. sıra



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati– Mersin 1. Sıra



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi– Kahramanmaraş 1. sıra



Ticaret Bakanı Mehmet Muş– Samsun 1. sıra



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu– Trabzon 1. sıra



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ise listede yer almadığı öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş- İstanbul 3. Bölge 1. sıra



AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan- İzmir 2. Bölge 1. sıra