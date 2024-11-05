Akan trafiğin ortasında uyuyakaldı, cadde kilitlendi: “Dişim apse yapmasın diye alkolü ağzımda gezdirdim”
Antalya’da 1,02 promil alkollü olduğu belirlenen bir otomobil sürücüsü, orta şeritte durdurduğu aracında uyuyakaldı. Dakikalar süren çaba sonucu uyandırılan sürücü, “Dişimin apse yapmaması için alkolü ağzımda gezdirdim.” dedi. Bölgedeki trafiği kilitleyen sürücünün ehliyetine el konuldu.
Antalya’da ilginç bir olay yaşandı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gazi Bulvarı’ndan otogar yönüne giden ana yolda meydana geldi.