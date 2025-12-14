Akaretler'i birbirine katanlara ceza sürprizi
DHA
İstanbul'un popüler noktalarından Akaretler'de yüksek sesle müzik açan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimde sürücülerden biri polise yakalandı.
İstanbul Beşiktaş'taki Akaretler semti, bir süredir araçlarında yüksek sesle müzik dinleyen sürücülerle gündemde.
O sürücülere yönelik son günlerde denetimler sıklaştırıldı.
Polis, 30 Kasım ile 14 Aralık tarihleri arasında bölgede uygulama yaptı.
Durdurulan araçlarda sürücülere ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı; sorgulamalarda aranması bulunan kişilere yönelik adli işlem başlatıldı.
Denetimlerde ayrıca bölgedeki eğlence mekânları da kontrol edildi.
Denetimler sırasında iş yerlerinde kapalı alanda tütün tüketimi, mesul müdür bulundurmama ve evrak eksiği gibi ihlaller nedeniyle tutanak düzenlendi.
Trafik işaret ve levhalarına uymamak, yasak park alanlarını kullanmak, araçlardan çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik yayını yapmak, ters yönde araç kullanmak, koruma başlığı takmamak, plakanın okunmasını engellemek, alkollü araç kullanmak ve araçla tehlikeli manevra yapmak gibi ihlaller nedeniyle sürücülere cezai işlem uygulandı.
14 GÜNDE 1,5 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ
Denetimler sırasında yüksek sesli müzik açarak ilerleyen bir sürücü polise yakalandı.
Yapılan çalışmalarda toplam 157 sürücüye cezai işlem uygulandığı, tüm uygulamaların genel toplamında sürücülere 1 milyon 500 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.