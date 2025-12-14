Akaretler'i birbirine katanlara ceza sürprizi

Denetimlerde ayrıca bölgedeki eğlence mekânları da kontrol edildi.

Denetimler sırasında iş yerlerinde kapalı alanda tütün tüketimi, mesul müdür bulundurmama ve evrak eksiği gibi ihlaller nedeniyle tutanak düzenlendi.

Trafik işaret ve levhalarına uymamak, yasak park alanlarını kullanmak, araçlardan çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik yayını yapmak, ters yönde araç kullanmak, koruma başlığı takmamak, plakanın okunmasını engellemek, alkollü araç kullanmak ve araçla tehlikeli manevra yapmak gibi ihlaller nedeniyle sürücülere cezai işlem uygulandı.