Akaryakıt istasyonunun içinde dolum sırasında drift yaptı

Aksaray’da akaryakıt istasyonunda, tanker dolum yaptığı sırada bir otomobil drift yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda, otomobilin tankerin dolum yaptığı pompaya çarpmak üzere olduğu görüldü. Emniyet güçleri, drift yapan otomobilin sahibine 20 bin 342 lira para cezası kesti.

Akaryakıt istasyonunun içinde dolum sırasında drift yaptı - 1

Aksaray’da bir sürücü, akaryakıt istasyonunun içinde drift yaptı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen 68 ABY 107 plakalı otomobilin sürücüsü, yakıt aldıktan sonra tanker dolum yaparken drift yaptı.

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Akaryakıt istasyonunun içinde dolum sırasında drift yaptı - 2

Bu sırada bisikletiyle istasyondan geçen bir çocuk, otomobili fark edip durmasıyla, olası bir kazadan kurtuldu.

Akaryakıt istasyonunun içinde dolum sırasında drift yaptı - 3

O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri istasyona gelip aracın drift yaptığını tespit ederek plakasına 20 bin 342 lira para cezası uyguladı.

Sürücünün yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Akaryakıt istasyonunun içinde dolum sırasında drift yaptı - 4

“BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATILDI”

Olayı anlatan istasyon çalışanı Osman Hüyük, “Dolum tankeri geldi, dolum yaparken bir beyaz araç gelip istasyon içinde drift yaptı. Az kalsın pompaya çarpacaktı. Büyük bir tehlike atlattık. Biz de durumu polise bildirdik. Ekiplerin gereğini yapması rica ediyorum. Burası drift için hiç uygun bir yer değil.” diye konuştu.

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