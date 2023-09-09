Akaryakıt istasyonunun içinde dolum sırasında drift yaptı
Aksaray’da akaryakıt istasyonunda, tanker dolum yaptığı sırada bir otomobil drift yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda, otomobilin tankerin dolum yaptığı pompaya çarpmak üzere olduğu görüldü. Emniyet güçleri, drift yapan otomobilin sahibine 20 bin 342 lira para cezası kesti.
Aksaray’da bir sürücü, akaryakıt istasyonunun içinde drift yaptı.Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen 68 ABY 107 plakalı otomobilin sürücüsü, yakıt aldıktan sonra tanker dolum yaparken drift yaptı.