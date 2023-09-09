Akaryakıt istasyonunun içinde dolum sırasında drift yaptı

“BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATILDI”

Olayı anlatan istasyon çalışanı Osman Hüyük, “Dolum tankeri geldi, dolum yaparken bir beyaz araç gelip istasyon içinde drift yaptı. Az kalsın pompaya çarpacaktı. Büyük bir tehlike atlattık. Biz de durumu polise bildirdik. Ekiplerin gereğini yapması rica ediyorum. Burası drift için hiç uygun bir yer değil.” diye konuştu.