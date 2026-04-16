Akbank'ta yaşanan erişim sorunu giderildi
16.04.2026 10:37
Son Güncelleme: 16.04.2026 14:41
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'nin en büyük özel sermayeli ticaret bankaları arasında yer alan Akbank'a sabah saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyordu. Akbank tarafından yapılan açıklama sonrasında sorunun giderildiği belirtildi.
Türkiye'nin en büyük bankacılık uygulamaları arasında yer alan Akbank'ta sabah saatlerinden itibaren çökme sorunları yaşandığı bildirilmişti. Downdetector isimli kullanıcı raporları uygulamasında ise gelen bildirimlerin ardından Akbank hata raporları gözlemlenmeye başlamıştı. Yapılan açıklama sonrasında erişim tekrardan sağlandı.
AKBANK NEDEN ÇÖKTÜ?
Akbank'a giriş yaparken erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfa yüklenmemesi ve giriş yapılamaması hataları ile karşılaştığını ifade etmişti.
Downdetector'e göre 16 Nisan Perşembe güncel verilerinde de saat 09.06 itibarıyla Akbank Mobil'e erişimde sorun yaşandığı gözlemlendi.
Öğle saatlerinden itibaren ise sorun çözüldü.
AKBANK SORUNUN GİDERİLDİĞİNİ BİLDİRDİ
Akbank'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Değerli Müşterilerimiz, sistemlerimizdeki geçici aksaklık giderilmiştir. İşlemlerinizi tüm
kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Şubelerimiz öğle arasında hizmet verecektir.
Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz."