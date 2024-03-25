Akçakale Belediyesi hangi partide? Akçakale Belediye başkanı kimdir? Akçakale Belediye başkan adayları

AKÇAKALE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Akçakale Belediyesi Başkanı Mehmet Yalçınkaya Kimdir?

1958 yılında Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Şanlıurfa’da tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi. 1975- 1990 yılları arasında Toprak Tarım Reformu Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile DSİ 15. Bölge Müdürlüğünde görev yaptı. 1991 Genel Seçimlerinde Şanlıurfa 2. Bölgeden DYP milletvekili olarak tercihli sisteme göre 13.600 oy aldı. 1999 Genel Seçimlerinde Şanlıurfa DYP 4. sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimlerde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

21. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde KİT Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Türkiye- Katar Parlamentolar arası Dostluk Grubu Genel Sekreterliği yaptı. Türkiye-Suriye Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyesi ve Türkiye- Irak Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeliğinde bulundu.