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Akçakale Belediyesi hangi partide? Akçakale Belediye başkanı kimdir? Akçakale Belediye başkan adayları

Akçakale Belediyesi hangi partide? Akçakale Belediye Başkanı kimdir? Akçakale Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Akçakale Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Akçakale Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Akçakale yerel seçim sonuçları..

Akçakale Belediyesi hangi partide? Akçakale Belediye başkanı kimdir? Akçakale Belediye başkan adayları - 1

AKÇAKALE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa Akçakale Belediyesini 23.615 alınan oy ve %55.00 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Yalçınkaya kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %55.00
  • Saadet Partisi %38.51
  • İyi Parti %5.08
  • CHP %0.69
  • BBP %0.34
  • DP %0.21
  • Diğer %0.17

TÜRKİYE HABERLERİ

Akçakale Belediyesi hangi partide? Akçakale Belediye başkanı kimdir? Akçakale Belediye başkan adayları - 2

AKÇAKALE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Akçakale Belediyesi Başkanı Mehmet Yalçınkaya Kimdir?

1958 yılında Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Şanlıurfa’da tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi. 1975- 1990 yılları arasında Toprak Tarım Reformu Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile DSİ 15. Bölge Müdürlüğünde görev yaptı. 1991 Genel Seçimlerinde Şanlıurfa 2. Bölgeden DYP milletvekili olarak tercihli sisteme göre 13.600 oy aldı. 1999 Genel Seçimlerinde Şanlıurfa DYP 4. sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimlerde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.
21. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde KİT Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Türkiye- Katar Parlamentolar arası Dostluk Grubu Genel Sekreterliği yaptı. Türkiye-Suriye Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyesi ve Türkiye- Irak Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeliğinde bulundu.

Akçakale Belediyesi hangi partide? Akçakale Belediye başkanı kimdir? Akçakale Belediye başkan adayları - 3

AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ABDÜLHAKİM AYHAN
  • MEHMET YALÇINKAYA
  • İBRAHİM ÇILGI
  • ALİ TOKTİMUR
  • AHMET HAYDAR TUTUŞ
  • İSA GÜÇLÜ
  • HALİL AYDIN
  • ABDULKADİR GÜNGÖR
  • İBRAHİM URAL
  • ABDULLAH DİREK
Akçakale Belediyesi hangi partide? Akçakale Belediye başkanı kimdir? Akçakale Belediye başkan adayları - 4

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