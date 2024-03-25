Akçakale Belediyesi hangi partide? Akçakale Belediye başkanı kimdir? Akçakale Belediye başkan adayları
Akçakale Belediyesi hangi partide? Akçakale Belediye Başkanı kimdir? Akçakale Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Akçakale Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Akçakale Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Akçakale yerel seçim sonuçları..
AKÇAKALE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa Akçakale Belediyesini 23.615 alınan oy ve %55.00 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Yalçınkaya kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %55.00
- Saadet Partisi %38.51
- İyi Parti %5.08
- CHP %0.69
- BBP %0.34
- DP %0.21
- Diğer %0.17