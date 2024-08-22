Akdamar Adası'nda tavşan alarmı: Ada girdabın içinde ve yavaş yavaş batıyor
Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'na, önceki yıllarda turistlerin ilgisini çekmesi için bırakılan tavşanların sayıları hızla arttı. Uzmanlar ada ve üzerindeki kilisenin çevresinde oyuklar açan, ağaç köklerine zarar verip kurutan bu hayvanların toplatılması konusunda uyarıda bulundu. Tavşanların adadaki tarihi kiliseye zarar verdiğini söyleyen uzmanlar, "Şu anda Akdamar Adası girdabın içinde ve yavaş yavaş batıyor." uyarısında bulundu.
Kentin önemli tarihi ve turistik değerlerinden Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Akdamar Adası'na önceki yıllarda turistlerin ilgisini çekmesi için tavşanlar bırakıldı.