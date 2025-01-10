Akdeniz Belediyesi hangi partiden? Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ne yaptı, tutuklandı mı?

Yerel seçimlerde DEM Parti'den aday olan Hoşyar Sarıyıldız, Mersin'in Akdeniz ilçesinin Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Hoşyar Sarıyıldız, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Meclis üyelerine silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapma suçları" sebebiyle gözaltına alındı. İşte ayrıntılar.