Akdeniz Belediyesi hangi partiden? Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ne yaptı, tutuklandı mı?
Gündemdeki haberler arasında Mersin’in Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız yer alıyor. Hoşyar Sarıyıldız, 2024 yerel seçimlerinde Mersin Akdeniz Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan ve Akdeniz Belediye Başkanı olarak seçilen Hoşyar Sarıyıldız, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aynı operasyonda Sarıyıldız’ın yardımcısı Nuriye Arslan ile dört belediye meclis üyesi de polis tarafından gözaltına alındı. Peki, Akdeniz Belediyesi hangi partiden? Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ne yaptı, tutuklandı mı?
Yerel seçimlerde DEM Parti'den aday olan Hoşyar Sarıyıldız, Mersin'in Akdeniz ilçesinin Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Hoşyar Sarıyıldız, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Meclis üyelerine silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapma suçları" sebebiyle gözaltına alındı. İşte ayrıntılar.