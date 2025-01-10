Akdeniz Belediyesi hangi partiden? Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ne yaptı, tutuklandı mı?

Gündemdeki haberler arasında Mersin’in Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız yer alıyor. Hoşyar Sarıyıldız, 2024 yerel seçimlerinde Mersin Akdeniz Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan ve Akdeniz Belediye Başkanı olarak seçilen Hoşyar Sarıyıldız, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aynı operasyonda Sarıyıldız’ın yardımcısı Nuriye Arslan ile dört belediye meclis üyesi de polis tarafından gözaltına alındı. Peki, Akdeniz Belediyesi hangi partiden? Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ne yaptı, tutuklandı mı?

Akdeniz Belediyesi hangi partiden? Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ne yaptı, tutuklandı mı? - 1

Yerel seçimlerde DEM Parti'den aday olan Hoşyar Sarıyıldız, Mersin'in Akdeniz ilçesinin Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Hoşyar Sarıyıldız, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Meclis üyelerine silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapma suçları" sebebiyle gözaltına alındı. İşte ayrıntılar.

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Akdeniz Belediyesi hangi partiden? Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ne yaptı, tutuklandı mı? - 2

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI NE YAPTI?

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Akdeniz Belediyesi hangi partiden? Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ne yaptı, tutuklandı mı? - 3

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltına alınanların, terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna aykırılık ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları bildirildi.

Akdeniz Belediyesi hangi partiden? Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ne yaptı, tutuklandı mı? - 4

HOŞYAR SARIYILDIZ KİMDİR?

Hoşyar Sarıyıldız, 1991 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Kocapınar köyünde doğdu.

1994 yılında Mersine göç eden Sarıyıldız, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Avukat olan Sarıyıldız, İstanbul’da partisinin seçim komisyonlarında görev aldı.

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