Akdeniz ve Ege'de yetişiyor: Antibiyotik görevi görüp yaralara iyi geldiği söyleniyor

"ÇOK KIYMETLİ BİR ÇİÇEK"

Bakaç, açıklamasında ayrıca, "Nergis satışları çok iyi ama mevsimsel çıktığı için çok uzun süre satamıyoruz, çok kıymetli bir çiçek. Soğanlı bir bitkidir. Soğanı tek yıllıktır. Her yıl soğanı yeniden oluşur ya da seralarda yetiştirilir. Şu an mevsimi bitti, şubat ayında satışlarımız sona eriyor. Çok nazik bir çiçek, alıp dondurucuda saklamak gibi bir şansımız olmuyor. O yüzden çok uzun süre satamıyoruz. Bizim ülkemizde Akdeniz kıyılarında ve Ege Bölgesi'nde yetişmektedir. Kokusu çok güzel olduğu için genellikle kadın müşterilerimiz tercih ediyor" diye konuştu