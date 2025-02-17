Akdeniz ve Ege'de yetişiyor: Antibiyotik görevi görüp yaralara iyi geldiği söyleniyor
Antalya'da kasım ayında yetişen ve şubata kadar hasadı devam eden nergis çiçeğinin satışları ay sonuna kadar sürüyor. Mevsimsel yetiştiği için satışları da kısa süren bu çiçeğin demeti 200 liradan alıcı buluyor. Antalya Çiçekçiler Odası Başkanı İsmail Bakaç, zarafeti ve nezaketi simgeleyen bu çiçeklerin kokusunun nefes darlığına iyi geldiğini söyledi.
Beyaz ve sarı çiçekleri, narin görüntüsü ve güzel kokusuyla bilinen nergis çiçeğinin satışında sona gelindi.