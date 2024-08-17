Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığında rekor: "Gelecekte gezegeni paylaşmak çok daha zor olacak"
Geçen sene 28 derece ile rekor düzeyde sıcaklık ölçülen Akdeniz'de bu yıl 12 Ağustos itibarıyla 32 dereceyi aşan sıcaklık ölçümü yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, "Gelecekte gezegeni paylaşmak çok daha zor olacak." dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ağustos ayı ölçümlerine göre Adana Karataş'ta 32,2 derece ile Doğu Akdeniz'de rekor düzeyde sıcaklık görüldü. İlk defa deniz suyu sıcaklıkları 32 derecenin üzerine çıktı.
Ağustos ayı ölçüm sonuçlarına göre Mersin-Akdeniz Işıklı Şamandıra'da 31,9 derece, Mersin Yenişehir'de 31,6 derece, Hatay İskenderun'da 31,5 derece, Antalya Kemer'de 30,8 derece, Muğla Fethiye'de 30,8 derece, Antalya Alanya yeni yat limanı ana mendirek 30,7 derece, Antalya Muratpaşa'da 30 dereceyi aşan noktalar oldu. Akdeniz'de, Kaş 29,5, Finike 29,3, Alanya 29,1, Silifke 29 dereceleri gören diğer yüksek sıcaklık noktaları oldu.