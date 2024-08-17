Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığında rekor: "Gelecekte gezegeni paylaşmak çok daha zor olacak"

EKOSİSTEM İÇİN BÜYÜK RİSK

Geçen yıllarda 28 derecenin bile yüksek derecede ısınma olarak kabul edildiği Akdeniz için deniz suyu sıcaklıklarının 30 dereceyi aşmış olması, ekosistem için de büyük risk olarak görülüyor. Akdeniz'de rekor düzeyde seyreden sıcaklıklar Ege, Marmara ve Karadeniz'de de benzer düzeyde artışlar gösterdi.

EGE 29 DERECEYİ GÖRDÜ

Meteoroloji'nin deniz suyu sıcaklık ölçüm sonuçlarına göre Aydın Didim 29 derece ölçüldü. Çanakkale Biga'da 28,6 derece, İzmir Konak'ta 28,5 derece, İzmir Dikili'de 27,7 derece, Gökçeada'da 27,6 derece Ege Denizi için rekor sıcaklık görüldü. Marmara Denizi'nde İstanbul Havalimanı Liman Feneri istasyonunda 28,3 derece, Silivri ana mendirek fenerinde 28 derece, Yalova'da 27,9 derece sıcaklığa ulaşıldı. Karadeniz'de en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü nokta Giresun Palamut Kayalığı Mahmuz Feneri istasyonundaki sonuca göre 28,1 derece, Zonguldak'ta 27,8 derece, Artvin Hopa'da, Sinop'ta ve Samsun Atakum'da 27,5 derece sıcaklıklar ölçüldü.