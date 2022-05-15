Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi

MERSİN VE ANTALYA’DAN SONRA EGE KIYILARINA KADAR GELDİĞİ RAPOR EDİLDİ

İstilacı deniz kestanesinin Kızıldenizden gelen bir tür olduğunu anımsatan İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ergüden ise ” 2006 da ilk Kaş'ta kaydı yapılmıştı bu türün. Daha sonra 2010 yılında biz bunun İskenderun körfezinden kaydını verdik. Ama son yıllarda tabi bu tür yayılımcı bir tür olduğu için yavaş yavaş Mersin, Antalya'ya hatta en son Ege kıyılarına kadar geldiği rapor edildi ” diye konuştu.