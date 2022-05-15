Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi

Mersin'de alanında uzman akademisyenlerle birlikte Akdeniz'in turizm bölgesi Kızkalesi ile Narlıkuyu arasında belirlenen 9'ar metrekarelik iki noktada dalış yapan ekipler, uzun zehirli dikenlere sahip istilacı tür deniz kestanelerinin yoğunluğunu araştırmaya başladı. Toplam 18 metre kare alanda yapılan dalışlarda 34 adet dikenli zehirli deniz kestanesi çıkmasının bölge için yüksek olduğu belirtilirken, en son Ege tarafında da görüldüğünün rapor edildiği bildirildi.

Haberler - İHA 15.05.2022 - 10:43

Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi - 1

321 kilometre ile 'nin 'de en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan kentlerden Mersin'de doğal ve yapay resiflerde popülasyon kuran istilacı zehirli uzun dikenli deniz kestanesinin türler arası rekabet ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla proje başlatıldı.

Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi - 2

Bu çerçevede Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Ayas ile birlikte 6 kişilik ekip turizmin gözbebeği Kızkalesi ile Narlıkuyu arasında bir koyda dalış gerçekleştirdi.

Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi - 3

Dalış ekibi 9'ar metrekarelik 2 alanda 3 ile 10 metre derinlikte zehirli uzun iğneleri ile dikkat çeken 34 adet deniz kestanesi topladı.

Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi - 4

"18 METREKARELİK ALANDA 34 TANE DENİZ KESTANESİ TOPLANDI"

Akdeniz için metre kareye göre yoğun olarak bulunan istilacı deniz kestanelerinin tehlikesini ortaya koyarken, aynı bölgede 2 ay sonra ne kadar üreyeceğinin yapılacak çalışma ile tespit edileceği belirtildi.

Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi - 5

Öte yandan istilacı türle mücadele de Slow Fish ekipleri tarafında yapılacak çalışma sonrasında insanların tüketimi ile mücadele edilmesinin planlandığı da aktarıldı.

Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi - 6

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren proje koordinatörü Prof. Dr. Deniz Ayas, "Toplam 18 metrekarelik alanda 34 tane deniz kestanesi toplandı. Yaklaşık 2 ay sonra koordinatları belirlenen alanda tekrardan deniz kestanesi toplama işi yapacağız. Ve yüzde kaç oranında 2 aylık süreç içinde istila oranını hızını belirleyeceğiz. Aslında bu tür bilindiği gibi çok büyük popülasyonlar kurabiliyor. Bu tür için normal ama Akdeniz'de, kıyı şeridinde bu kadar sayının 18 metrekarede olması tabi ki yüksek bir sayı" dedi.

Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi - 7

MERSİN VE ANTALYA’DAN SONRA EGE KIYILARINA KADAR GELDİĞİ RAPOR EDİLDİ

İstilacı deniz kestanesinin Kızıldenizden gelen bir tür olduğunu anımsatan İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ergüden ise ” 2006 da ilk Kaş'ta kaydı yapılmıştı bu türün. Daha sonra 2010 yılında biz bunun İskenderun körfezinden kaydını verdik. Ama son yıllarda tabi bu tür yayılımcı bir tür olduğu için yavaş yavaş Mersin, Antalya'ya hatta en son Ege kıyılarına kadar geldiği rapor edildi ” diye konuştu.

Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi - 8

TÜKETİMİ SAĞLANARAK İSTİLACI TÜRLERLE MÜCADELE PLANLANIYOR

Sofralara gelen deniz ürünleri ve balıkların besin zincirini araştıran bir girişim olduklarını belirten Slow Fish Mersin ekibinin sözcüsü Ezgi Biçer Uçar’da ” Biz şuanda 'deki tek Slow Fish ekibiyiz. Çalışmalarımızı da 2021 yılı başından itibaren yürütüyoruz.

Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi - 9

Tamamen gönüllülük esasına dayanan bir kurum. Bu yıl ise istilacı türlerle mücadeleye odaklanıyoruz. Bugün uzun dikenli deniz kestanesi dalışı gerçekleştirildi.. İlerleyen günlerde aslan balığı üzerine de bir dalış etkinliğimiz olacak. Dolayısıyla biz insanların bunu tüketmesini sağlayarak bu istilacı türlerle mücadele etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi - 10

Bulundukları alan yoğun bir şekilde istilacı tür olan deniz kestanesinin geldiğine değinen Biyoloji öğretmeni ve Dalış Eğitmeni Ertuğrul Çete ,” Her dalış yaptığımızda çok yoğun bir şeklinde görüyoruz, zararlarını bizde yaşıyoruz. Bütün dünyada bu yeniliyor. Biz de bunu katmalıyız aslında, ne yapabiliriz, bunu sofralarımıza alırsak bir nevi önlem almış olabiliriz. Bu nedenle herkese deniz kestanelerini tüketin. Böylece bir nevi deniz kestanelerinin hızlı üremelerini durdurmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi - 11
Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi - 12
Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi - 13
Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi - 14
Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi - 15

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