15 günde yedi ölü Caretta Caretta kıyıya vurdu

Erdemli'de son bir hafta üç deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vururken, il genelinde 15 günde bu sayısının yedi olduğu öğrenildi.

Uzmanlar, deniz kaplumbağalarının kış göçü döneminde açık denizde balıkçılıkta kullanılan trol ve uzatma ağlara takılarak boğulduklarını ve dalgalarla kıyıya vurduklarını değerlendirdiklerini söyledi.

Konuyla ilgili Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ayas açıklamalarda bulundu.

Mersin Körfezi'nin Caretta Caretta ve Chelonia Mydas yeşil deniz kaplumbağaları için önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Ayas, bu kaplumbağa türlerinin üreme, çiftleşme ve yuvalama faaliyeti için Doğu Akdeniz'de tüm kıyılara geldiklerini anlattı.