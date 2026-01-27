15 günde yedi ölü Caretta Caretta kıyıya vurdu
Mersin'de sahile ölmüş bir Caretta Caretta daha vurdu. Bu, son 15 gündeki yedinci vaka. Uzmanlar ölümlerin nedeninin balıkçıların açık denize attığı hayalet ağlar olduğunu düşünüyor.
Mersin'de 15 günde yedi ölü Caretta Caretta karaya vurdu.
Son olay Erdemli'de yaşandı. Çeşmeli Mahallesi sahiline koruma altında bulunan Caretta Caretta ölüsü vurdu.
Deniz kaplumbağasını sahil de gezintiye çıkanlar fark etti.
Erdemli'de son bir hafta üç deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vururken, il genelinde 15 günde bu sayısının yedi olduğu öğrenildi.
Uzmanlar, deniz kaplumbağalarının kış göçü döneminde açık denizde balıkçılıkta kullanılan trol ve uzatma ağlara takılarak boğulduklarını ve dalgalarla kıyıya vurduklarını değerlendirdiklerini söyledi.
Konuyla ilgili Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ayas açıklamalarda bulundu.
Mersin Körfezi'nin Caretta Caretta ve Chelonia Mydas yeşil deniz kaplumbağaları için önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Ayas, bu kaplumbağa türlerinin üreme, çiftleşme ve yuvalama faaliyeti için Doğu Akdeniz'de tüm kıyılara geldiklerini anlattı.
"ÖLÜMLER BALIKÇILIK KAYNAKLI"
İlkbahar sonu ve yaz döneminde yuvalama döneminde kıyılarda olan hayvanların kış döneminde açık denizde olduğuna vurgu yapan Ayas, şöyle devam etti:
"- Özellikle Kasım ile Mart ayı arasında açık denize kışlama göçü yapıyorlar. Bu göç için gidiş-gelişlerde, özellikle balıkçılık sezonuna denk geldiği dönemlerde, yoğun ergin bireylerde ölümler görüyoruz.
- Ağlara takılma, boğulma şeklinde ölümler gerçekleşiyor. Trol ve uzatma ağları faaliyetleri sırasında bu kaplumbağa türlerinin bireyleri takılarak boğulabiliyorlar."
Mersin Körfezi'nde ocak ayı içerisinde ölümlerin gerçekleştiğinin altını çizen Ayas, "Bunların tamamına yakını balıkçılık faaliyetinden kaynaklı olarak ağlara takılarak boğulma şeklinde olduğunu değerlendiriyoruz." diyerek bilgi verdi.