Akdeniz'de ilk kez görüldü: ''Kızıl lokum''un genetik yapısı inceleniyor
İskenderun Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cemal Turan, Kızıldeniz’de yaşayan ''Synodus Randalli'' isimli balık türünün Akdeniz'de ilk kez görüldüğünü söyledi. Turan, ''Kızıl lokum'' adını verdikleri balığın yırtıcı ve saldırgan olduğunu belirtti. Balığın morfolojik ve genetik yapıları üniversitede incelemeye alındı.
Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü. Açılışı 1800’lerin sonunda olan Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz’e geçen tropik türler, burada popülasyon kurarak özellikle Doğu Akdeniz’in ekosistemini derinden değiştirdi. Bu değişimle Akdeniz, tropik bir deniz karakteri kazanmaya başladı. Küresel ısınma ve Süveyş Kanalı'nın derinleşmesi sonucu Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen istilacı balık türleri de keşfedilmeye başlandı.