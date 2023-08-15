Akdeniz’de istilacı tür sayısı artıyor | “Tropikalleşmeye doğru gidiyoruz”
Kızıldeniz’den gelip Akdeniz’e yerleşen istilacı deniz türlerinin sayısında artış bekleniyor. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, istilacı türlerin sayısının 5 yıl içinde 90’a ulaşacağını söyledi. Gökoğlu, “Küresel ısınmayla birlikte deniz suyunun ısınmasının ardından tropikalleşmeye doğru gidiyoruz.” diye konuştu.
Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı’nı geçerek Akdeniz’e gelen istilacı türlerin popülasyonu her geçen gün artıyor.