Akdeniz’de istilacı tür sayısı artıyor | “Tropikalleşmeye doğru gidiyoruz”

Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz’e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, ağları keskin dişleriyle kopararak da balıkçılara zarar veren balon balığı, kayalık bölgede yaşayan ve zehirli dikenleriyle dikkat çeken aslan balığı ile diğer balıklar, körfezi kendilerine yurt edindi.

Popülasyonu hızla artan bu zararlı balıklarla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, avcılığı teşvik için çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmalara rağmen Kızıldeniz kaynaklı türlerin sayısı giderek artıyor.

2021 yılında 65 olan tür sayısı, bugün itibarıyla 70’e ulaştı.