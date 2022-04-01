Akdeniz’de kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor

"ÇIPLAK ELLE KESİNLİKLE DOKUNULMAMALI"

Havaların ısınması nedeniyle bu durumun yaşandığını aktaran Altunçiçek, ”Biz de tedbir alıyoruz, belediyemizin ekipleri ile gerekli sahil temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımız açısından dikkat edilmesi gereken konu bunların zehirli olduğudur, çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Belediyeye haber etmeleri durumunda Erdemli sahilinde her yerde biz bunları toplayacağız" dedi.