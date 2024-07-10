Akdeniz'de korku dolu anlar: Türk dalgıçlar köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi
Hatay'da Akdeniz derinliklerine dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, dalış sırasında köpek balığı sürüsüyle karşılaştıklarını dile getirdi. Dalgıç, "Karınları toktu, bizimle ilgilenmediler. Bu cins aç ise direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır." ifadelerini kullandı.
Yer üstü zenginliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Hatay’ın kıyıları da birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.