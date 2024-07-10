Akdeniz'de korku dolu anlar: Türk dalgıçlar köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi

Köpek balıklarının karınlarının tok olduğunu olduğu için kendileriyle fazla ilgilenmediklerini dile getiren Rıdvanoğlu, "Zaten biz kendilerine yem dağıttık. Balıkları da denize saldık biraz bundan dolayı görüp de çekmek istedik. Aslında hem heyecan verici hem de korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.