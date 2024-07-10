Akdeniz'de korku dolu anlar: Türk dalgıçlar köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi

Hatay'da Akdeniz derinliklerine dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, dalış sırasında köpek balığı sürüsüyle karşılaştıklarını dile getirdi. Dalgıç, "Karınları toktu, bizimle ilgilenmediler. Bu cins aç ise direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de korku dolu anlar: Türk dalgıçlar köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi - 1

Yer üstü zenginliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Hatay’ın kıyıları da birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

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Akdeniz'de korku dolu anlar: Türk dalgıçlar köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi - 2

Akdeniz’in derinliklerine Samandağ ilçesinde dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, köpek balığı sürüsüyle karşılaştı.

Akdeniz'de korku dolu anlar: Türk dalgıçlar köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi - 3

Ekibiyle dalış yaptığını anlatan Akın Rıdvanoğlu, dalışta bir balık kalabalığının dikkatlerini çektiğini dile getirdi. 

"Biraz daha derine indiğimizde orada köpek balıklarına denk geldik." diye konuşan Rıdvanoğlu, "Bu bizi biraz daha heyecanlandırdı, biraz daha yaklaşmak istedik bize zarar vermeyeceklerini düşündük ki zaten de öyle oldu." dedi.

Akdeniz'de korku dolu anlar: Türk dalgıçlar köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi - 4

Köpek balıklarının karınlarının tok olduğunu olduğu için kendileriyle fazla ilgilenmediklerini dile getiren Rıdvanoğlu, "Zaten biz kendilerine yem dağıttık. Balıkları da denize saldık biraz bundan dolayı görüp de çekmek istedik. Aslında hem heyecan verici hem de korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de korku dolu anlar: Türk dalgıçlar köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi - 5

Camgözün en tehlikeli köpek balıklarından biri olduğunu vurgulayan Rıdvanoğlu, "Bu cins aç değilse hiç saldırı yapmaz hiç saldırı gerçekleşmez ama aç ise direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır." diye konuştu.

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