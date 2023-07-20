Akdeniz'de sardalya alarmı

20 YILDAN BERİ İLK

Sardalyaya da av yasağının uygulanması gerektiğini vurgulayan Polat, "Çünkü çok kısa bir süre sonra sardalyanın yok olma tehlikesi var. Bunların yumurtlamasına imkan sağlamamız lazım. Büyümesine müsaade etmemiz gerekiyor. Sardalyanın her türlü avlanılmasının yasaklanmasını istiyoruz." dedi.

Alarm durumuna geçilmesi gerektiğini ifade eden Polat, "20 yıldır ilk defa sardalyanın boyutu 11-12 santime kadar indi. 11 santim normalde yasal boyuttur ama bu giderek düşecek gibi duruyor." açıklamasında bulundu.