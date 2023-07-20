Akdeniz'de sardalya alarmı
Sardalyaların boyu 11 santimetreye kadar düştü. Balıkçılar, serpme ağlarla avlanmaya devam eden sardalyaların yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söylüyor. Türün korunması ve yeni tedbirler getirilmesi isteniyor.
Sardalyalar giderek küçülüyor.
15 Nisan'da 12 mile kadar olan bölgede başlayan av yasağıyla birlikte barbun, gümüş, lagos, karides ve kalamar gibi balıklar artık denizden çıkmazken, diğer balık türleri 12 milden sonra uluslararası avlanma sahasında balıkçılar tarafından avlanılıyor.