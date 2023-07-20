Akdeniz'de sardalya alarmı

Sardalyaların boyu 11 santimetreye kadar düştü. Balıkçılar, serpme ağlarla avlanmaya devam eden sardalyaların yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söylüyor. Türün korunması ve yeni tedbirler getirilmesi isteniyor.

Akdeniz'de sardalya alarmı - 1

Sardalyalar giderek küçülüyor.

15 Nisan'da 12 mile kadar olan bölgede başlayan av yasağıyla birlikte barbun, gümüş, lagos, karides ve kalamar gibi balıklar artık denizden çıkmazken, diğer balık türleri 12 milden sonra uluslararası avlanma sahasında balıkçılar tarafından avlanılıyor.

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Özellikle Akdeniz'in hamsisi olarak bilinen "sardalya" balığı uzun yıllardır Mersinli balıkçıların bu dönemdeki en büyük geçim kaynağı olurken, son dönemde gelen balıkların boyutu görenleri tedirgin etti.

11 santime kadar düşen sardalya için yetkililere çağrıda bulunan balıkçılar, av yasağının bir an önce sardalyaya da uygulanmasını istedi.

Akdeniz'de sardalya alarmı - 3

"BU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR TEHLİKE"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, Akdeniz'de sıcaklardan dolayı 15 Eylül'de yasağın kalkacağını belirterek, "12 milden sonra avlanma serbest. Gırgır, trol balıkçılığı yasaklanmış durumda. Şu an el gırgırları ve serpme ağlarıyla sardalya ve kefal gibi balıklar çıkıyor." dedi.

Sardalyanın denizdeki bütün canlıların temel besin kaynağı olduğunu belirten Polat, "Özellikle büyük balıklar onunla besleniyor. Bizim balıkçılık sektöründe de özelikle Akdeniz'de balıkçıların temel geçim kaynağı sardalyedir. Denizdeki en önemli balık sardalyadır. Geçen ay 15, 16, 17 santim arasında olan sardalya, şu an 11-12 santime kadar inmiş durumda. Her ne kadar el gırgırıyla serbest olsa da santimetresi düşüyor. Bu bizim büyük bir tehlike." diye konuştu.

Akdeniz'de sardalya alarmı - 4

20 YILDAN BERİ İLK

Sardalyaya da av yasağının uygulanması gerektiğini vurgulayan Polat, "Çünkü çok kısa bir süre sonra sardalyanın yok olma tehlikesi var. Bunların yumurtlamasına imkan sağlamamız lazım. Büyümesine müsaade etmemiz gerekiyor. Sardalyanın her türlü avlanılmasının yasaklanmasını istiyoruz." dedi.

Alarm durumuna geçilmesi gerektiğini ifade eden Polat, "20 yıldır ilk defa sardalyanın boyutu 11-12 santime kadar indi. 11 santim normalde yasal boyuttur ama bu giderek düşecek gibi duruyor." açıklamasında bulundu.

Akdeniz'de sardalya alarmı - 5

Büyük balıklar sardalyalarla beslendiği için denizdeki ekosistemin de bozulabileceğine işaret eden Polat, şöyle konuştu:

"Büyük balıklar yemek bulmak için kıyılara gelebilir. Sardalya bu konuda çok önemli. Sardalyanın korunması gerekiyor. Biz balıkçılar olarak özellikle istiyoruz. Yetkiler bir an önce sardalya yasağını başlatması gerekiyor. Normal balık av sezonunun açılacağı 15 Eylül'e kadar yasak gelmeli."

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