Akdeniz'de tehlike çanları çalıyor: Normalin 3,87 kat üzerinde
Akdeniz Bölgesi'nde artan hava kirliliği alarm veriyor. Fosil yakıt tüketimi ve plansız kentleşme halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Akdeniz’de ortama partikül madde (PM10) seviyesi, olması gerekenin 3,87 kat üzerinde.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, partikül madde (PM10) için yıllık olarak 15 miligram/metreküpün üzerinde kirli hava solunması insan sağlığına zararlı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava kalitesi bülteni sonuçlarına göre, Akdeniz Bölgesi ortalamasında partikül madde seviyesi 58 miligram/metreküp olarak ölçüldü.
Akdeniz bölgesi geneli PM10 seviyesinde 2023 yılına göre yüzde 13 azalma yaşandığı belirlenmesine karşın, halen DSÖ'nün belirlediği sınırın 3,87 kat yukarısında bulunuyor.