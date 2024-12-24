Akdeniz'de tehlike çanları çalıyor: Normalin 3,87 kat üzerinde

"KALP KRİZİNE YOL AÇABİLİR"

Plastik gibi başka maddelerin de yakıldığını söyleyen Dr. Polatöz, “Sadece kömür yakımı değil, aynı zamanda yaşanan ekonomik sıkıntıyla beraber kömüre ulaşamayan hanelerin plastik gibi başka maddeleri de yakmaya başlamasıyla birlikte başka maddeler de havaya karışmaktadır." dedi.

Bunların ölçümünün yapılmadığını ifade eden Dr. Polatöz, "Biz sadece kükürtdioksit ve partikül maddelerini ölçebiliyoruz. Bunların birbirleriyle etkileşimleri olduğu için tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Egzoz gazları da hava kirliliği olduğu zaman diğer maddelerle etkileşime geçerek oksijen yetersizliğine sebep olabilir ve kalp krizine yol açabilir." diye konuştu.