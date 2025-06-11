Akdeniz'in akciğerleri: Antalya'da deniz çayırları görüntülendi
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yok olma tehlikesi altında olan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin koruma listesinde yer alan "Akdeniz'in akciğerleri" diye bilinen posidonya çayırları (deniz çayırı) görüntülendi.
Deniz altında birbirinden farklı ekolojik ve biyolojik zenginliğe sahip Kaş, maviyle yeşilin bütünleştiği koylarıyla her yıl binlerce dalış tutkununu ağırlıyor.
Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, Kaş ilçesinin koylarında dalış yaparak su altı zenginliklerini kayıt altına alıyor.