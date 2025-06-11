Akdeniz'in akciğerleri: Antalya'da deniz çayırları görüntülendi

Deniz çayırları popülasyonunun bölgede yoğun olduğunu ifade eden Ceylan, "Yaşam alanlarına tonozlar bırakılmış ve teknelerin çapa atmalarının önüne geçilmiş. Ancak tonozlanmayan ve özellikle gezi teknelerinin yoğun kullandığı bazı alanlarda büyük bir tahribat mevcut. Dilerim ki diğer bölgelere de örnek olur." diye konuştu.