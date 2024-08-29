Akdeniz’in derinliklerinde bulundu! 3 bin 600 yıllık hançer bulundu
Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında Girit-Minos Uygarlığına ait olduğu belirlenen ve yaklaşık 3 bin 600 yıllık olduğu tahmin edilen gümüş perçinli bir tunç hançer, Akdeniz’in derinliklerinden gün yüzüne çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında, tarih sahnesine ışık tutan yeni bir buluş yapıldı.