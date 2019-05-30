Akgöl Sazlıkları'nda 2 yeni obruk oluştu
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Konya ve Karaman sınırları içerisindeki Ereğli Akgöl Sazlıkları'nda birer gün arayla, 40 ve 10 metre çaplarında yeni 2 obruk oluştu. Sazlıklardaki suların, 5 ve 10 metre derinliğindeki obrukların içine şelale gibi akması ilginç görüntüler oluşturdu.
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1Bir kısmı Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyü sınırlarında yer alan Ereğli Akgöl Sazlıkları'da oluşan obruklar, görenleri korkutuyor.
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2Dün yaklaşık 40 metre çapında, 10 metre derinliğinde oluşan obruğun yaklaşık 20 metre uzağında bugün de 6 metre çapında ve 5 metre derinliğinde yeni obruk oluştu. Çevrelerinde oluşmaya devam eden küçük çöküntülerle obrukların genişlemeye devam ettiği görüldü.
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3Sazlıklardaki suların, 5 ve 10 metre derinliğindeki obruklara akması ilginç görüntüler oluşturdu. Sosyal medya hesaplarından bölgede obruk oluştuğunu öğrenen çok sayıda vatandaş, suların obrukların içine akmasını korku ve hayretle izledi.
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4Yıllardır bölgede koyun güttüklerini anlatan 65 yaşındaki Cuma Zengin, yaptığı açıklamada, Akgöl'ün kuruması ve yer altı sularının çekilmesiyle son 20 yılda bölgede obruklar oluşmaya başladığını söyledi.
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5Bu yıl Ayrancı Barajı'ndan taşan fazla suyun bölgeye verildiğini anlatan Zengin, "Nisan ayından beri burada su var. Obruğun içine akan sular şelale gibi görüntüler oluşturdu. Obrukların içine akan suları görmek isteyenler bölgeye geliyor'' dedi.
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AKGÖL SAZLIKLARIKonya'nın "kuş cenneti" olarak adlandırılan Ereğli Akgöl Sazlıkları, flamingo, ak pelikan, kılkuyruk, ördek, kaya kartalı, kızıl şahin, saz kartalı, küçük akbaba gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
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7Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninde göçmen kuşların mola verdiği, göç yolu üzerinde bulunan ve bir zamanlar 220 kuş çeşidinin yaşadığı Akgöl'de, bugün halen yaklaşık 100 çeşit kuş türünün yaşadığı, konakladığı biliniyor.
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