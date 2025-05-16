Akika kurban nedir? Akika kurban ne zaman kesilir?

İslam öncesi dönemde Araplar arasında akîka kurbanı kesmek adetti. Akika kurbanının çocuğun doğumunun yedinci günü kesilmesi müstehaptır. Peki, Akika kurban nedir? Kurban Bayramı'nda akika kesilir mi?

Akika kurban nedir? Akika kurban ne zaman kesilir? - 1

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, "akika" adı verilir. Akika kurbanı kesmek sünnettir. İbn Abbas’tan (r.a.) rivâyet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akîka kurbanı kesmiş (Ebû Dâvûd, Edâhî, 21 [2841]; Nesâî, Akîka, 3 [4219]), bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: "Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akîka kurbanı karşılığında bir rehine gibidir. Akîka kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir." (Ebû Dâvûd, Edâhî, 20-21 [2837-2838]; Tirmizî, Edâhî, 21 [1522)]).

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Akika kurban nedir? Akika kurban ne zaman kesilir? - 2

Bu açıdan akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden buluğ çağına kadar kesilebilirse de doğumunun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçı ağırlığında altın veya değeri miktarınca sadaka verilmesi müstehaptır (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 3/14-16).

Akika kurban nedir? Akika kurban ne zaman kesilir? - 3

KURBAN BAYRAMI'NDA AKİKA KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

Kurban Bayramı'nda akika kurban kesilebilir, çünkü akika kurbanı için belirli bir gün sınırlaması yoktur. Çocuk doğduktan sonra ilk haftada kesilmesi tavsiye edilir ama daha sonraki zamanlarda da kesilebilir.

Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanın niyeti önemlidir. Eğer niyet “akika” olarak yapılırsa, bu kurban akika kurbanı olur. “Kurban Bayramı kurbanı” yerine geçmez.

Akika kurban nedir? Akika kurban ne zaman kesilir? - 4

AKİKA, ADAK, UDHİYYE VE NAFİLE KURBANLAR İÇİN AYNI BÜYÜKBAŞ HAYVANA ORTAK OLUNABİLİR Mİ?

Ortak kesilen kurbanlarda, hissedarlardan her birinin kurbanlarını aynı maksat için kesmiş olmaları gerekmez. Ortakların her birinin ibadet niyetiyle katılmış olması kaydıyla bir kısmı udhiyye, diğer bir kısmı ise adak, akîka veya nâfile kurbanı olarak niyet edebilirler.

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