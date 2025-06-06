Akika kurbanı yenir mi? Akika kurbanı nedir, ne zaman kesilir, farz mı?

AKİKA KURBANI NEDİR, NE ZAMAN KESİLİR?

Akika, yeni doğan bebeğin saçındaki saç anlamına gelir. Akika kurbanı ise yeni doğan çocuğun mutluluğunu paylaşmak ve Allah'a şükretmek maksadı ile kesilir. Ancak kesmek şart değildir.



Akika kurbanının kesiminin en faziletli olduğu zaman doğumunun yedinci günüdür. Ancak çocuğun doğduğu günden buluğ çağına kadar kesilebilir. Bir hadiste, ''Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akîka kurbanı karşılığında bir rehine gibidir. Akîka kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.''