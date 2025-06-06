Akika kurbanı yenir mi? Akika kurbanı nedir, ne zaman kesilir, farz mı?

Akika kurbanı, yeni doğan çocuklar için yerine getirilen nafile bir ibadettir. Akika kelimesi ise ''yeni doğan çocuğun başındaki saçlara'' denir. Erkek ve kız çocukları için ayrı akika kurbanına gerek yoktur. Kurban Bayramı'nda akika kurbanı da öne çıkıyor. Ancak akika kurbanı için belirli ve kesin bir tarih yoktur. Peki, akika kurbanı nedir, kimler kesebilir?

Akika kurbanı yenir mi? Akika kurbanı nedir, ne zaman kesilir, farz mı? - 1

Nafile ibadetlerden olan akika kurbanı, yeni doğan çocuk için şükür amacıyla idrak edilir. Rivayetlere göre Peygamber efendimizin (s.a.s) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akîka kurbanı kestiği bildirilir. Akika için kişinin yeni doğmuş kız veya erkek çocuğunun olması ve yeteri kadar maddi imkanının olması gerekir. İşte, akika kurbanı hakkında merak edilenler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Akika kurbanı yenir mi? Akika kurbanı nedir, ne zaman kesilir, farz mı? - 2

AKİKA KURBANI NEDİR, NE ZAMAN KESİLİR?

Akika, yeni doğan bebeğin saçındaki saç anlamına gelir. Akika kurbanı ise yeni doğan çocuğun mutluluğunu paylaşmak ve Allah'a şükretmek maksadı ile kesilir. Ancak kesmek şart değildir.

Akika kurbanının kesiminin en faziletli olduğu zaman doğumunun yedinci günüdür. Ancak çocuğun doğduğu günden buluğ çağına kadar kesilebilir. Bir hadiste, ''Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akîka kurbanı karşılığında bir rehine gibidir. Akîka kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.''

Akika kurbanı yenir mi? Akika kurbanı nedir, ne zaman kesilir, farz mı? - 3

AKİKA KURBANI YENİR Mİ?

Adak kurbanından, kurban sahibi ve ailesinin yemesi uygun değildir. Ancak akika kurbanı, kurban kesen ve ailesi tarafından tüketilebilir.

Akika kurbanı çocuğu olan baba tarafından kesilir, bağış olarak da kesilmesi mümkündür.Yeni doğan her çocuk için ayrı akika kurbanına gerek yoktur.

Akika kurbanı yenir mi? Akika kurbanı nedir, ne zaman kesilir, farz mı? - 4

AKİKA KURBANI ŞARTI

-Akika kurbanı kesebilmek için;
-Kişinin kızı veya oğlu doğmuş olması gerekiyor,
-Kurban kesecek kişinin ergenlik çağına erişmiş ve akıl sağlığını yerinde olması gerekli,
-Kurban kesecek kadar maddi güce sahip olunmalı,
-Hayvanın kurbanlık şartlarına uygun olması gerekiyor.

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