Akika kurbanı yenir mi? Akika kurbanı nedir, ne zaman kesilir, farz mı?
Akika kurbanı, yeni doğan çocuklar için yerine getirilen nafile bir ibadettir. Akika kelimesi ise ''yeni doğan çocuğun başındaki saçlara'' denir. Erkek ve kız çocukları için ayrı akika kurbanına gerek yoktur. Kurban Bayramı'nda akika kurbanı da öne çıkıyor. Ancak akika kurbanı için belirli ve kesin bir tarih yoktur. Peki, akika kurbanı nedir, kimler kesebilir?
Nafile ibadetlerden olan akika kurbanı, yeni doğan çocuk için şükür amacıyla idrak edilir. Rivayetlere göre Peygamber efendimizin (s.a.s) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akîka kurbanı kestiği bildirilir. Akika için kişinin yeni doğmuş kız veya erkek çocuğunun olması ve yeteri kadar maddi imkanının olması gerekir. İşte, akika kurbanı hakkında merak edilenler...