Akım mağduru Kızılay tabelası dördüncü kez yenilendi

27.11.2025 08:20

Sosyal medyada viral olan Ankara'daki Kızılay tabelası dördüncü kez yenilendi. (Haber: Gizem Yıldırım)

Ankara'nın sosyal medyada meşhur olan Kızılay tabelası dördüncü kez yenilendi.

 

Meşhur Kızılay yön tabelası için kimi şehir dışından geliyor, gelemeyenler fotoğrafını istiyor.

Tabelaya asılanlar, üzerine yazı yazanlar gün boyunca eksik olmuyor.

 

Zarar gören Kızılay tabelası dördüncü kez yenilendi.

Daha önce üç kez değiştirlen tabelada, kimi demire asılıp barfiks çekiyor, kimi yalnızca fotoğraf çektiriyordu.

 

Vatandaşlardan bazıları akıma tepkili.

Bir vatandaş, "Tatlı bir akım bence. Zarar verilmee aslında daha iyi olur." derken, bir başkası ise "Ankaramızı daha güzel temsil etmemiz gerekiyor. Akım diye çok mahvettiler, saçma buluyorum." dedi.

 

Viral olan tabela daha önce çalınmış, üzeri boyanmış ve zarar verilmişti.