Akın akın Çeşme'ye gittiler: 4 günde 150 bin araç girdi

En çok tercih edilen tatil beldelerinin başında geldiğini vurgulayan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Emniyetten aldığımız resmi verilere göre Çeşme'ye, 12-16 Haziran arasında yaklaşık 150 bin araç girişi gerçekleşti. Net bir rakam veremesek de tatilci sayısı 1 milyona dayanmış durumda. Bu öngördüğümüz rakamdı. Plajlardaki yoğunluklardan ve esnaflardan gelen olumlu yorumlardan Çeşme'ye gelen tatilci sayısının çok yoğun olduğunu anlayabiliyoruz. Otellerimizde doluluk oranı yüzde 80'leri aştı. Bayramın 3. ve 4. günü doluluğun yüzde 100'e ulaşacağı öngörülüyor. Lüks segmentli otellerde bu oran biraz daha düşük seyrediyor şimdilik. Ama oralarda da yüzde 100 doluluğa ulaşılacağını söyleyebiliriz. 1 - 1.5 milyon tatilciye ev sahipliği yapacağız gibi gözüküyor." diye konuştu.