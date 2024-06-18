Akın akın Çeşme'ye gittiler: 4 günde 150 bin araç girdi
Vatandaşlar 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İzmir'in Çeşme ilçesini seçti. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme'ye 4 günde 150 bin aracın giriş yaptığını belirterek, "Emniyetten aldığımız resmi verilere göre Çeşme'ye, 12 - 16 Haziran arasında yaklaşık 150 bin araç girişi gerçekleşti. Net bir rakam veremesek de tatilci sayısı 1 milyona dayanmış durumda." dedi.
9 günlük bayram tatilinde, turizmin gözbebeği Çeşme'de tatilci yoğunluğu yaşanıyor.