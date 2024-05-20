Akıncı enkazı nasıl tespit etti? Termal kamera ısı izini yakalıyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopterin enkazı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait taarruzi insansız hava aracı Akıncı sayesinde tespit edildi. Uçağın paylaştığı koordinatlara giden ekipler cenazelere ulaştı. Akıncı'nın teknik donanımına ve benzer arama-kurtarma operasyonlarında ekiplere büyük avantaj sağlayan termal kamera özelliklerine daha yakından bakalım şimdi.

Akıncı enkazı nasıl tespit etti? Termal kamera ısı izini yakalıyor - 1

Dağlık arazide, sislerin içinde saatlerce belirlenemeyen enkaz alanını 15. saatte tespit etti. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette yer alanların cenazelerine ulaşılmasını sağladı.

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Akıncı enkazı nasıl tespit etti? Termal kamera ısı izini yakalıyor - 2

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İnsansız Hava Aracı Akıncı'nın termal yani ısıyı takip eden kamerası düşen helikopterin yerini buldu.

Akıncı enkazı nasıl tespit etti? Termal kamera ısı izini yakalıyor - 3

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın en büyük artılarından biri elektro-optik merceklerle donatılmış olması. Termal kameralar ısı duyarlılıkları sayesinde aradan saatler geçse de herhangi bir cismin konumu belirleyebiliyor. 2015'teki bir tatbikata katılan NTV ekibi termal kameranın nasıl çalıştığına şahitlik etmişti. Pistte saatler önce duran ve daha sonra oradan ayrılan bir uçağın bıraktığı iz termal kameraya yansımıştı.

Akıncı enkazı nasıl tespit etti? Termal kamera ısı izini yakalıyor - 4

Isıyı takip eden kameraya geçildiğinde yerde duran bir uçak görüntüsü fark ediliyor. Halbuki orada o anda bir uçak yok. Yaklaşık 4 saat önce uçağın bir benzeri o noktada duruyordu. Daha sonrada hangara götürülmüştü. İnsansız uçağın termal kamerası saatler önce orada duran uçağın yarattığı gölgeyi, yaydığı ısıyı gösteriyor.

Akıncı enkazı nasıl tespit etti? Termal kamera ısı izini yakalıyor - 5

Bayraktar Akıncı, 24 saat havada kalabiliyor, 13 bin metre yüksekliğe çıkabiliyor. Uydu bağlantısı ile koordine edilebilmesi sınır ötesinde görev yapabilmesini sağladı. Bu operasyonda tercih edilmesinde saatte 375-400 kilometre yol alıp, kaza yerine hızla varabilmesi de etkili oldu.

Akıncı enkazı nasıl tespit etti? Termal kamera ısı izini yakalıyor - 6

Akıncı, deprem bölgesinde ve orman yangınlarıyla mücadelede de önemli rol oynamıştı.

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