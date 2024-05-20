Akıncı enkazı nasıl tespit etti? Termal kamera ısı izini yakalıyor

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın en büyük artılarından biri elektro-optik merceklerle donatılmış olması. Termal kameralar ısı duyarlılıkları sayesinde aradan saatler geçse de herhangi bir cismin konumu belirleyebiliyor. 2015'teki bir tatbikata katılan NTV ekibi termal kameranın nasıl çalıştığına şahitlik etmişti. Pistte saatler önce duran ve daha sonra oradan ayrılan bir uçağın bıraktığı iz termal kameraya yansımıştı.