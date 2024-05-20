Akıncı enkazı nasıl tespit etti? Termal kamera ısı izini yakalıyor
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopterin enkazı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait taarruzi insansız hava aracı Akıncı sayesinde tespit edildi. Uçağın paylaştığı koordinatlara giden ekipler cenazelere ulaştı. Akıncı'nın teknik donanımına ve benzer arama-kurtarma operasyonlarında ekiplere büyük avantaj sağlayan termal kamera özelliklerine daha yakından bakalım şimdi.
Dağlık arazide, sislerin içinde saatlerce belirlenemeyen enkaz alanını 15. saatte tespit etti. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette yer alanların cenazelerine ulaşılmasını sağladı.