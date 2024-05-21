Akıncı İHA'nın tarihi keşif görevi: İşte dakika dakika yaşananlar

Bunun üzerine Coguar tipi helikopter, derhal Diyarbakır'dan Van'a hareket etti.



İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından saat 22.20'de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı.