Akıncı İHA'nın tarihi keşif görevi: İşte dakika dakika yaşananlar
Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterinin yerini tespit ederek tespit ederek tarihi bir görevi başarıyla tamamladı. 2 saatten daha kısa süre içerisinde düşen helikopteri bulan Akıncı İHA, bölgede toplam 7,5 saat uçuş gerçekleştirdi. İşte tarihi görevde dakika dakika yaşananlar...
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'nın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2024 saat 20.00'de İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığı'na bildirildi.